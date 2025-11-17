Lamine no descansa ni en su día libre para volver al Camp Nou

El Barça estrenará el nuevo Spotify Camp Nou este próximo sábado 22 de noviembre ante el Athletic Club. Un encuentro cargado de morbo y de un gran nivel para volver a casa tras más de dos años de Erasmus en el Estadi Olímpic Lluis Companys.

Un encuentro que además será la primera vez que Nico Williams se vea las caras con el Barça tras su renovación con los vascos. El extremo se ha perdido una parte importante del inicio del curso a causa de una pubalgia, la misma lesión que ha afectado a su amigo Lamine Yamal.

El azulgrana tiene ganas de volver a jugar en el Spotify Camp Nou. El pasado domingo dejó pistas de la vuelta a Les Corts con un video en sus redes sociales donde enfocaba el estadio desde su terraza y escribía: "Special nights are coming" (se vienen noches especiales).

Esta vez, Lamine ha subido una fotografía en el gimnasio de la Ciutat Esportiva Joan Gamper entrenando en solitario. Este lunes los azulgranas tenían día libre, pero a pesar de ello el culé ha acudido a entrenar para estar a punto para el gran duelo.

El Barça aprovechó este parón de selecciones para dar descanso a sus futbolistas. El domingo y el lunes no entrenaron y volverán a la rutina el martes. Hay que recordar que Lamine se cayó de la convocatoria con España a última hora tras su tratamiento contra la pubalgia. Con esta fotografía, el culé demuestra que quiere trabajar para llegar al encuentro del sábado.

La fotografía que Lamine Yamal subió en sus redes sociales / Instagram

Este lunes era un día clave para conocer la fecha oficial del retorno a casa. Una vez entregada la documentación, esperaban en el club una respuesta y consiguieron confirmar la vuelta para el sábado 22. Lamine redebutará en un estadio donde ya jugó unos minutos bajo las órdenes de Xavi.

El 29 de abril del 2023, Lamine Yamal hizo historia cuando debutó con tan solo 15 años con el primer equipo del FC Barcelona. Ese día, el canterano saltó al césped del Spotify Camp Nou sustituyendo a Gavi y, como curiosidad, ese es el único partido que Lamine ha jugado en el terreno de juego culé. Solo siete minutos.Ese es el tiempo total que el extremo azulgrana ha estado sobre el Spotify Camp Nou; este sábado, si su recuperación va como se espera, redebutará en ese estadio.