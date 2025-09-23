Lamine y Dembélé, fair play en la gala y guiños fuera

Fair play extraordinario entre Ousmane Dembélé y Lamine Yamal durante y especialmente después de la celebración de la gala del Balón de Oro celebrada el pasado lunes en el Théâtre Le Châtelet. Ambos se conocían de su etapa de Barcelona. Coincidieron poco, pero coincidieron: Ousmane Dembélé llegó al Barcelona en 2017 procedente del Borussia Dortmund y se mantuvo en el club hasta el verano de 2023, cuando fichó por el Paris Saint-Germain. Lamine Yamal, nacido en 2007, debutó oficialmente con el primer equipo del Barça el 29 de abril de 2023, en un partido de Liga contra el Real Betis, cuando aún tenía 15 años. Durante los últimos meses de Dembélé en el Barça (primavera-verano de 2023), Lamine ya estaba empezando a entrenar con el primer equipo bajo Xavi Hernández y tuvo sus primeras apariciones oficiales.

Además, ambos tienen ascendencia o vínculos con Marruecos. El padre y la familia paterna de Lamine procede de este país mientras que la esposa de Dembélé, con la que se casó por sorpresa, también es de Marruecos y el propio Ousmane ha acudido en diferentes ocasiones a dicho país.

Lamine y Dembélé, abrazados / instagram

Así pues, la sintonía y admiración se de mostró al final de la gala en la que Lamine fue en un par de ocasiones a felicitar al ganador. Pese a las declaraciones extrañas del padre de Lamine, el fair play fue enorme entre ambos jugadores. No solo de puertas adentro sino también de puertas afuera, cuando atendieron a los medios.

Así lo dijo Dembélé: "Hemos visto a Lamine Yamal competir durante esta temporada. Es un joven extraordinario, un jugador que tiene mucha madurez. Pienso que si todos los planetas se alinean va a ganar muchos trofeos como el Balón de Oro. Ha sido una buena competencia. Después también hubo otros jugadores así que fue una buena batalla".

No solo Lamine felicitó a Dembélé sino la plana mayor de la delegación azulgrana, a quienes el propio jugador francés conocía de su etapa en Barcelona. El presidente Joan Laporta también le felicitó después de la gala y le agradeció sus declaraciones públicas en las que, durante los agradecimientos, señaló a todos los equipos en los que ha jugado, Barcelona incluido.

La fiesta de Dembélé

Acabada la gala, y tras agradecer la fiesta que montaron los aficionados del PSG a las puertas del Théâtre du Châtelet, el jugador celebró una fiesta tranquila con unos cuantos amigos y entorno, agente... No fue un fiestón sino un encuentro entre amigos en el que se bajó la intensidad vivida durante la Gala porque Ousmane no supo hasta última hora que era el ganador. Se emocionó por la familia por tenerlos ahí, por todo lo pasado.