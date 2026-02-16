Lamine deja de ser infalible desde el punto de penalti

Lamine Yamal es el jugador encargado de lanzar los penaltis cuando Robert Lewandowski no está sobre el terreno de juego. El jugador del Barça había anotado hasta la fecha todos los que había lanzados durante los partidos, tenía un error en una tanda con España, pero en Montilivi se rompió la racha ante el Girona.

Transcurría el tiempo de descuento, cuando Dani Olmo fue derribado en el interior del área en un claro penalti. Lamine cogió el balón con seguridad, también estaba Raphinha a su lado como candidato a lanzar, y no tuvo suerte. Su disparo cruzado se estrelló en el palo izquierdo de Gazzaniga.

Hasta la fecha, Lamine había tirado siete penaltis. Los tres con el Barça fueron dentro. Frente al Betis, Olympiakos y Rayo Vallecano. Con España, por su parte, marcó en la semifinal de la Final Four frente a Francia y tres más en categorías inferiores, con la selección sub-17: Eslovenia, Países Bajos y Hungría.

Su error llegó en los cuartos de final de la UEFA Nations League ante el conjunto neerlandés en la tanda de penaltis. El pase para la Final Four de Alemania se decidió desde los once metros y Lamine lo lanzó a las manos del portero. Por fortuna, España acabó pasando y el error acabó en anécdota.

El Barça no está muy fino desde el punto de penalti y comparte con el Valencia el triste error de ser el más desacertado con tres fallos. El conjunto blaugrana ha fallado 3 de los 7 que ha lanzado, 2 de Lewandowski y el de Lamine Yamal. Por su parte, el Valencia, ha desperdiciado 3 de 5.