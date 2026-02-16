Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Girona - BarcelonaAlineación BarçaDónde ver Girona - BarcelonaGirona - Barcelona horarioPolémica penalti LaminePedri HotelCuándo juega BarcelonaAbdeGirona LamineRaphinhaReal SociedadRicky RubioNico WilliamsArbeloaMourinhoMaldiniConvocatoria Real MadridF1 BarcelonaClasificación UAE TourSoto GradoJoan GarciaIllarramendiJulián AraujoAntonio IniestaMateu AlemanyEndrickClasificación Liga sin VARCuándo juega AlcarazCuándo juega BadosaAlonsoLamine YamalClásica de Jaén 2026Etapa 2 UAE Tour 2026Movistar KOI LECVuelta a MurciaTest F1Calendario F1BonolotoDónde ver Mundial 2026Xavier VallsPedriZubizarreta
instagramlinkedin

FC Barcelona

Lamine deja de ser infalible desde el punto de penalti

Hasta la fecha había lanzado siete, tres con el Barça y cuatro con las selecciones, durante los partidos y los había transformado todos

Lamine Yamal falló el penalti del Barça ante el Girona

Lamine Yamal falló el penalti del Barça ante el Girona / EFE

Jordi Gil

Jordi Gil

Lamine Yamal es el jugador encargado de lanzar los penaltis cuando Robert Lewandowski no está sobre el terreno de juego. El jugador del Barça había anotado hasta la fecha todos los que había lanzados durante los partidos, tenía un error en una tanda con España, pero en Montilivi se rompió la racha ante el Girona.

Transcurría el tiempo de descuento, cuando Dani Olmo fue derribado en el interior del área en un claro penalti. Lamine cogió el balón con seguridad, también estaba Raphinha a su lado como candidato a lanzar, y no tuvo suerte. Su disparo cruzado se estrelló en el palo izquierdo de Gazzaniga.

Hasta la fecha, Lamine había tirado siete penaltis. Los tres con el Barça fueron dentro. Frente al Betis, Olympiakos y Rayo Vallecano. Con España, por su parte, marcó en la semifinal de la Final Four frente a Francia y tres más en categorías inferiores, con la selección sub-17: Eslovenia, Países Bajos y Hungría.

Su error llegó en los cuartos de final de la UEFA Nations League ante el conjunto neerlandés en la tanda de penaltis. El pase para la Final Four de Alemania se decidió desde los once metros y Lamine lo lanzó a las manos del portero. Por fortuna, España acabó pasando y el error acabó en anécdota.

Noticias relacionadas y más

El Barça no está muy fino desde el punto de penalti y comparte con el Valencia el triste error de ser el más desacertado con tres fallos. El conjunto blaugrana ha fallado 3 de los 7 que ha lanzado, 2 de Lewandowski y el de Lamine Yamal. Por su parte, el Valencia, ha desperdiciado 3 de 5.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL