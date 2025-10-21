"Quizás Lamine Yamal decaiga y tenga un par de años de crisis"

El lateral brasileño Danilo, ex del Madrid, City o Juventus, explicó que Lamine Yamal es, sin duda, uno de los grandes talentos del mundo del fútbol pero prevé que su rendimiento baje en los próximos años por su exposición en una edad demasiado joven. Cree que ha jugado muchísimos partidos y eso puede pasarle factura: "Cuando este chico tenga 22 o 23 años, quizá decaiga un poco, tenga un año o dos de crisis. Será normal: lleva jugando en el primer equipo del Barcelona desde los 16, con la enorme presión de hacerlo bien y ser el mejor. ¿Cuántos partidos ha jugado en los últimos tres años? Y ni siquiera está del todo desarrollado físicamente, es un adolescente", indicó en una amplia entrevista a 'La Gazzetta dello Sport'.

Danilo indicó que Lamine le recuerda mucho a Neymar cuando era joven y se mostró impresionado por su juego: "Bueno, crecí con Neymar, y fue un fenómeno de igual magnitud. Dicho esto, Lamine Yamal es impresionante. Jugué contra él en el Bernabéu el año pasado, nunca lo había visto de cerca, y me impresionó más que en la televisión. Pero hay que tener paciencia porque es muy joven. Hay que cuidarlo y protegerlo. Insisto: mucha paciencia".

El jugador brasileño habló también del encuentro Madrid-Juve e indicó que los italianos no van como favoritos: "Ahora llega la Champions League, una historia diferente, y el partido contra el Madrid podría ser una oportunidad. La Juventus nunca se rinde en los momentos difíciles. No estoy involucrado en la dinámica del día a día, y opinar en el momento sería una falta de respeto al grupo, al entrenador y al club. Desde fuera, sin embargo, me parece que, en comparación con hace un año, el espíritu es diferente, la actitud es diferente: hay una química entre los jugadores y el entrenador que antes no existía. Por supuesto, los resultados cuentan. El Bernabéu es una prueba muy importante; el Madrid está claramente en un momento mucho mejor, líder de La Liga, con seis puntos en la Champions League, pero si la Juve consigue un resultado, y puede, podría ser el partido que cambie la temporada".

Danilo indicó que España no es favorita para ganar el Mundial: "Para mí, los favoritos son Francia y Alemania. España tiene muy buen equipo, pero le faltan piernas. ¿Brasil? Después del Mundial de Catar, tuvimos muchos problemas extradeportivos que afectaron nuestros resultados y rendimiento, pero siempre he dicho que los jugadores debemos asumir la responsabilidad; está claro que teníamos que hacerlo mejor. Pero eso ya es cosa del pasado; la experiencia nos ha servido de mucho y miramos al Mundial con optimismo. Incluso la última vez que ganaron, en 2002, no éramos los favoritos, y sé que hay un gran respeto por Brasil. Tenemos grandes jugadores y la historia nos acompaña. Lo importante es llegar fuertes, preparados y unidos. Luego, si hay mucha energía y surge la magia... al final, son ocho partidos".