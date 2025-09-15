"Lamine está convencido de que ganará el Balón de Oro"

Lamine Yamal está en boca de todos. Por su polémica lesión y por sus posibilidades de ganar el 'Balón de Oro'. El de Rocafonda concedió hace pocos días una entrevista a José Ramón De la Morena, que este lunes ha sido uno de los invitados del programa 'La Posesión' de Sport TV que dirige y presenta David Bernabéu. El comunicador, que conoció a Lamine Yamal hace unos años cuando disputó los torneos que organiza su fundación, vio a un Lamine muy diferente.

"El Lamine que descubro ahora no tiene nada que ver con aquel niño de once años que descubrí en el 2019. Aquel era un niño muy tímido, que vivía en una habitación en la que la cama, el baño y la cocina estaban todo en el mismo sitio, con su ,madre, luego el Barça se lo lleva a La Masia y le asegura una alimentación sana, un orden en su vida. El Lamine actual te habla de su madre, de su abuela, de su padre, está muy orgulloso de su familia y enseguida te saca el tema. Se comportó de una manera muy sincera, cuando le preguntas sobre el 'Balón de Oro', está convencido de que lo va a ganar. Yo creo que este año no, que ganará el Kopa", ha explicado De la Morena.

El periodista ha recordado también su experiencia con Lamine cuando era pequeño. "Era muy bueno, daba grandes pases y era letal con la zurda. Lo conocí en el 2019. Jugó el torneo de Villarreal con el número 7. El Barça perdió la final contra el Real Madrid 1-0 y Lamine fue el máximo goleador con siete goles, luego fuimos a Nueva York, me dijo que su padre iba cada año a ver bailar rap. Ganó el Barça el torneo y también Lamine fue el máximo goleador", ha recordado.