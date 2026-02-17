Lamine siempre lo intenta: el primero en completar 100 regates

Lamine Yamal está atravesando un pequeño bache futbolístico en estos últimos encuentros, pero a pesar de ello, el de Rocafonda tiene una mentalidad de hierro y no se viene abajo. El pasado lunes en Girona, tras fallar el penalti, arrancó la segunda parte con ganas de intentar resarcirse, pero no consiguió darle la victoria a su club. Mientras muchos futbolistas se vienen abajo tras fallos graves, para Lamine es una motivación para seguir intentándolo.

El extremo completó en Montilivi su regate número 100 en Liga, una cifra inalcanzable para cualquier jugador de las cinco grandes ligas a estas alturas de temporada. De hecho, según los datos de Opta, Lamine es el primer jugador en conseguir llegar a esa cifra redonda tras 199 intentos. Supera a sus rivales en más del 50% de los intentos.

Lamine celebra un gol memorable / DANI BARBEITO

En Girona no vimos al mejor Lamine Yamal, pero siguió intentando percutir por la banda derecha a pesar de los múltiples robos de Arnau Martínez. A pesar de eso, su porcentaje de regates exitosos es muy similar al resto de sus competidores. El azulgrana completa el 50,25% de sus regates (100 de 199), mientras que el segundo en la lista de más regates en las cinco grandes ligas es Yan Diomande con 74 de 138 (53,62% de éxito, pero 26 menos que el jugador del Barça).

Si solo nos fijamos en los datos de la Liga española, Lamine domina con mucha diferencia ante sus competidores. De hecho, el de Rocafonda casi duplica a Kylian Mbappé y Vinicius Jr, el segundo y el tercer clasificados. Los dos jugadores del Real Madrid no superan los 65 regates completados con un porcentaje de éxito bastante inferior al 50%.

A pesar del último encuentro, el de Rocafonda lleva unos números muy importantes este curso. Lamine ha marcado 15 goles en todas las competiciones y ha asistido en 13, lo que suma un total de 28 goles provocados. Los datos del azulgrana también superan con facilidad a sus compañeros del FC Barcelona, ya que solo Rashford con 23 y Fermín con 22 se acercan. Aunque en la Liga, Kylian Mbappé supera sus registros con 43 goles provocados en todas las competiciones: 38 tantos y cinco asistencias.