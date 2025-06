"Lamine y compañía son una banda de insolentes"

Charlar de fútbol con Martí Perarnau es muy especial. Habla con conocimiento de causa y lo hace con criterio, pausa, tranquilidad y ofreciendo siempre elementos para la reflexión.

En su última obra 'El fútbol y la filosofía' el escritor que mejor ha retratado a Guardiola y su obra futbolística abre el foco y mezcla el deporte rey con el arte de pensar la vida.

El que fuera deportista olímpico en 1980, periodista y empresario del mundo de la publicidad siempre nos sorprende con sus obras llenas de contenido y opuestas al mundo de tópicos y prejuicios que envuelve al fútbol. Esta es la amena charla que pudimos mantener en el plató de Sport con un auténtico maestro del periodismo.

El Fútbol y su Filosofía es el último libro que presentan pero el primero 'Senda de Campeones' llegó tras unos artículos que escribiste en el diario Sport. ¿Lo recuerdas bien?

Fui colaborador durante muchos años. Tengo muy buenos recuerdos, siempre me dejaron escribir lo que quería. Yo estaba pensando dedicarme a escribir libros y abandonar mis diferentes colaboraciones periodísticas cuando en verano del 2008 me encargaron unos reportajes extensos para las páginas centrales del diario Sport. Mi propuesta fue escribir retratos sobre algunos jugadores muy prometedores que parecía que podían llegar al primer equipo. Eran Bartra, Muniesa, Thiago Alcántara y otros. Estuvieron de acuerdo con la idea y trabajé sobre ello y cuando publicamos los reportajes que fueron muy extensos quedé muy contento y me pregunté porque no escribir un libro sobre La masia. Me di cuenta de que no había bibliografía sobre la Masia y así nació mi primer libro.

La temática de tu primer libro está más de actualidad que nunca con la explosión de Lamine Yamal y su generación.

La Masia es un caso único en el mundo de generación y formación de grandes jugadores para un estilo concreto de juego que es el del Barça. Cuando publiqué aquel libro coincidió que en el podio del Balón de oro estuvieron Xavi, Iniesta y Messi y se vivió un momento increíble. Con Tito Vilanova llegaron a coincidir once jugadores canteranos a la vez y supongo que Hansi Flick cualquier día podrá repetir esta proeza. La Masia es generación constante de talento bien formado que dependiendo de las épocas tiene más o menos oportunidades en el primer equipo. Depende del concepto que tenga el entrenador del primer equipo pero en momentos como el actual hemos visto lo que son capaces de dar. Son una panda de escolares que juegan como nadie.

Martí Perarnau es un escritor muy prestigioso / Dani Barbeito

Un gran conocedor del mundo del fútbol como tu, ¿te puedes explicar que después de Messi, en La Masia haya crecido un fenómeno como Lamine Yamal?

Azar existe en la vida y en el fútbol pero esto no es una lotería. En la presentación del libro se estableció un debate muy interesante entre el jugador de la calle y el jugador de academia. Hay quién argumenta que antes los jugadores eran mejores porque se formaban en la calle como los potreros argentinos. Y tiene parte de razón que formarse en la calle te adiestra para algunos aspectos del juego. También hay que decir que no es casualidad que los jugadores formados en La Masia (como ejemplo de gran academia) con condiciones perfectas de balones, terrenos de juego, formadores etc no es casualidad que surjan jugadores tan buenos. Messi o Lamine son dos hijos de la Masia que no por casualidad están han salido de donde han salido. También es cierto que yo que he leído crónicas de los años 20 del siglo anterior del fútbol uruguayo criticaban que el fútbol actual ya no genera jugadores de la calle como antes y esto es algo cíclico y repetitivo. Siempre digo que Marco Tulio dijo una frase hace más de dos mil años que hoy en día todo el mundo quiere hacer dinero rápido, los hijos no respetan a los padres y que cualquiera cree que puede escribir un libro. Son ideas que se repiten en el tiempo aunque es cierto que lo que cambian son los tiempos y en el mundo actual va todo tan rápido que permite menos reflexión.

La Masia es un caso único en el mundo en formar y producir jugadores para un estilo futbolístico concreto Martí Perarnau — Escritor

Hablemos de tu último libro. ¿Son el fútbol y la filosofía dos mundos muy diferentes?

Si, son dos mundos muy diferentes. Tan diferentes como que todo el mundo cree saber de fútbol y hay poco respeto mientras que de filosofía sabemos poco y respetamos mucho a la filosofía. Para mi sorpresa cuando empecé a trabajar en el libro me he dado cuenta de que las ideas del fútbol y de los filósofos coinciden mucho. Este no es un libro táctico. Son ideas puras sobre la felicidad, el juego, el tiempo, la muerte, la derrota... No son ideas tácticas. Al final te das cuenta de que lo que dice un día Guardiola, Ancelotti o Unai Emery es lo mismo que dijo un filósofo hace tiempo y con palabras similares. Si hacemos el juego de quién ha dicho una frase quizá dudaríamos de si es el entrenador o el filósofo quién lo explica. El inspirador involuntario del libro es Ibra cuando habla de manera despectiva del filósofo refieriéndose a Guardiola.

Nadie escribe de fútbol como Martí Perarnau / Dani Barbeito

¿Te quedas con alguna reflexión concreta de los entrenadores actuales? ¿De Hansi Flick?

A Hansi Flick lo pongo en la lista de espera. Todavía no he encontrado frases interesantes suyas como tampoco de Luis Enrique al que admiro mucho pero todas sus reflexiones son circunstanciales a un partido o momento y no frases que puedan trascender.

Hay una frase de Ancelotti que si la escuchas de manera literal es posible que muchos madridistas puedan enfadarse. Ancelotti dice que hay dos tipos de entrenadores. Los que no hacen nada y los que hacen mucho daño y yo soy de los primeros. Te puedes quedar con la idea de que no hace nada pero lo que dice lo expresa en el concepto taoístade Lao Tse en el concepto de que las cosas en la vida fluyan de vida natural, que las cosas crezcan de manera natural sin forzar las cosas. Y hoy en día tengo que decir que hay muy pocas frases interesantes de los entrenadores. Otro hecho que me molesta es que no haya mujeres en el mundo de los entrenadores. Y el símbolo de estos tiempos es la rapidez de todo, lo llamo el 'tiktokismo' dónde lo que interesa es solo el que, has ganado o no el partido y poco más. No interesa el como y en Grecia decían que el como es más importante que el que ya que el que pasa rápido. Has ganado un partido pero mañana hay otro mientras que el como es más trascendental y decisivo. En estos tiempos no hay tiempo para reflexionar, pensar y crear patrones o ideas. Los entrenadores hablan del partido, del rival, de un jugador, el árbitro y a los tres días de otro partido. Es una cadena constante Admiro mucho a Flick pero espero que reflexione y nos deje alguna frase a tener en cuenta. de hecho en el libro solo hay cuatro entrenadores modernos, Ancelotti y Emeri porque han escrito libros que les ha obligado a reflexionar y dos genios como Guardiola y Klopp. Ellos van más allá del que y van al como. El resto son de otras épocas en las que vivieron en otros ritmos con más tiempo para la reflexión.

Martí Perarnau visitó la redacción de Sport / Dani Barbeito

¿Faltan genios en el fútbol de hoy?

No, lo que falta es tiempo. Te voy a poner un ejemplo. Herbert Chapman jugaba el partido el domingo pero su análisis del partido lo hacía el viernes siguiente. No había vídeos y Chapman reunía al preparador físico y al capitán y les preguntaba como recordaban el último partido. Hablaban y reflexionaban sobre como había sido el partido y lo hacían sin precipitación. Este ejemplo comparado con la actualidad. Chapman fue un genio porque lo era pero las circunstancias se lo permitían y hoy en día hay gente muy genial pero que tienen un partido cada tres días. Y están metidos en un bucle del que es imposible salir.

En el fútbol actual no hay tiempo para pensar y reflexionar. Es imposible entrenar porque después de un partido hay otro tres días después Martí Perarnau — Escritor

En este aspecto me has hecho pensar en las últimas ruedas de prensa de Flick que ha confesado que las vacaciones le permitirán repensar el equipo de la próxima temporada

En el día a día de la temporada no se entrena nada. Te recuperas de un esfuerzo, te curas de los dolores y te preparas el siguiente partido. El barça tiene la suerte inmensa de no disputar el mundial de clubs. es una suerte inmensa porque tiene vacaciones y Hansi tiene tiempo para pensar que hacer. Y esta es una ventaja competitiva gigantesca. Los equipos que acaban de terminar sus campeonatos en diez días juegan esta competición y luego ya enlazan la próxima temporada. ¿Qué pueden preparar? Nada. Es imposible preparar nada. Son máquinas autómatas de disputar partidos. Por eso los partidos cada vez se parecen más.

Martí Perarnau fue entrevistado en el plató de Sport / Dani Barbeito

¿Tienes curiosidad por ver como será el Barça de Flick del próximo curso?

Si, me interesa mucho. Me ha parecido una temporada genial de esta pandilla de insolentes. Yo lo bauticé como el Barça sin miedo porque está formado por un grupo de insolentes que no conocen el miedo y se atreven con todo. Estos chicos han apartado el carácter temeroso que a menudo tiene el catalán y han ido a por todas. Tengo curiosidad por ver como se refuerza el equipo en algunas posiciones y el regreso de Bernal y su convivencia con Casadó, Pedri y el resto. Creo que es un Barça que puede marcar una época.

¿Te parece que Flick está siendo fiel al estilo Barça?

Creo que no hay la menor duda. Los entrenadores marcan dinámicas distintas pero los que también marcan dinámicas diferentes son los jugadores. Cuando tienes tipología de jugadores Busquets, Xavi e Iniesta juegas de una manera distinta a si tu tienes Casadó, Pedri y Olmo porque los jugadores son distintos y hacen cosas distintas. Es evidente que aunque hay matices diferentes está en la línea del estilo del Barça. Tu ves algunos partidos del Barça de este año y ves al Barça del 2-6 al Madrid con Eto'o y Henry corriendo al espacio. Es lo mismo.

Flick tiene algo muy bueno y es detectar las potencialidades de los jugadores. Ve a Raphinha que corre bien al espacio y lo sitúa allí para que lo explote y no lo retengamos.

El Barça de Flick es fiel a la idea de juego histórica del club. Ves jugar a este equipo y te recuerda al 2-6 en el Bernabéu de la época de Guardiola Martí Perarnau — Escritor

¿Te recuerda este Barça al de Luis Enrique?

El Barça de Lucho no quería estar en el centro del campo porqué arriba tenía tres bestias. Era un Barça que también sufría porque cuando no tenías el balón sufrías porque solo tenías siete jugadores de campo. No le veo tantas similitudes. Hay momentos en que los tres de arriba corrían así.

Martí Perarnau nos mostró su último libro / Dani Barbeito

Tu que eres un experto en la historia del fútbol, dónde encuentras similitudes con este Barça que arriesga tanto en el fuera de juego

El primer equipo que jugó así fue el Norkoping sueco en los años 50. Desconozco porque nació así pero lo aprendió y copió Osvaldo Zubeldia que lo utilizó en Estudiantes de la Plata en el que jugaba Bilardo. Y allí lo vio Rinus Michels y lo trasladó a la selección holandesa. Todos pensamos que los primeros en jugar así fue la famosa naranja mecánica pero en realidad todo comenzó con el Norkoping sueco.

Para acabar, vamos a hacer un juego. Te voy a citar quince nombres de entrenadores del Barça y me los vas a definir de manera muy breve.

¿Billy Lambe? El primero

¿Jesza Poszonyi? El primer húngaro

¿Jack Grenwell? El primer genio

¿Josep Samitier? Llagosta

¿Ferdinand Daucik? Trajo la 'troupe' húngara

¿Helenio Herrera? ¡Qué carácter tenía!

¿Rinus Michels? Míster mármol y un gran tipo

¿Terry Venables? Contracultural. ¿Que pintaba después de Menotti?

¿Johan Cruyff? El genio

¿Louis Van Gaal? Mucho más importante en la historia del fútbol de lo que se le reconoce

¿Frank Rijkaard? El hombre tranquilo que devolvió al Barça al lugar que perdió desde Cruyff

¿Pep Guardiola? Un estajanovista y trabajador único

¿Luis Enrique ? Mi ídolo personal, un tipo formidable

¿Xavi Hernández? Una decepción

Noticias relacionadas Ahora que Pep pierde...

¿Hansi Flick? Un viaje de ida a vuelta. Joachim Low vino a Barcelona a aprender del Barça y los alemanes contrataron a Guardiola para aprender del Barça y a Xabi Alonso para aprender del fútbol español. y una vez digerido todo nos devuelven a Flick y Xabi Alonso, como gran rival, con su versión alemana de nuestro juego.