Lamine y sus compañeros avisan: Creen en la remontada

Jorge Valdano aseguró en su momento que "un equipo es un estado de ánimo", y si nos atenemos a los criterios del exjugador y técnico del Real Madrid y de Argentina, el Barça de Hansi Flick es, hoy domingo 1 de marzo un equipazo. Tras el doble mazazo de las derrotas contra el Girona (2-1) en LaLiga y sobre todo frente al Atlético (4-0) en la Copa del Rey, pareció que la temporada blaugrana estaba en peligro. El paso del tiempo y el triunfo frente al Levante (3-0) resultaron terapeúticos y el sorteo favorable de la Champions, con un camino complicado pero accesible, hicieron el resto. El despliegue de fútbol y efectividad, combinado con el buen momento de Lamine Yamal, han servido para resetear a la plantilla que tras golear al Villarreal (4-1), abiertamente mostraba su fe en la remontada.

El de Rocafonda, autor de su primer hat trick en la élite con tan solo 18 años, fue el primero en tocar arrebato sobre el mismos césped del Camp Nou. "Contra el Atlético todo es posible, lo daremos todo... La remontada es posible", sentenció el flamante MVP del partido, alucinado con su nueva gesta. "¿Ningún jugador de mi edad del Barça había anotado un hat-trick desde hace 100 años?", se preguntaba como si lo que acababa de hacer estuviera al alcance de cualquier mortal con un balón en los pies. "¿Ramadán? Todo lo que tengo es gracias a Dios. Creo en la remontada, pedir a los culés que nos animen", añadió un Lamine que llegó a confesar que más allá de la pubalgia que sufrió, "no era feliz".

Y por si quedaba algún atisbo de dudas, subió a sus redes un mensaje motivador pensando ya en el duelo del martes: “1% DE POSSIBILITATS, 99% DE FE”.

"¡Se podía haber guardado alguno!"

Las palabras de Yamal, animando a la remontada, sonaron a conjura cuando todos y cada uno de sus compañeros que atendieron a los medios de comunicación demostraron estar en su misma sintonía. Eric Garcia, uno de los líderes emergentes de la caseta blaugrana, demostraba su habitual combinación de ironía e inteligencia para lanzar su mensaje: "Lamine no nos deja de sorprender, su primer hat-trick... ¡Se podría haber dejado algún gol para el martes!". Ya en un tono más serio Eric añadió que "siempre va bien que un jugador así esté con nosotros, es diferencial". Y ya, con la vista puesta en la Copa y el Atlético de Madrid, avisaba: "El de hoy era un partido similar al que nos podemos encontrar el martes. Estoy convencido de que remontaremos y aunque no pueda estar yo (por estar sancionado) sí que podré estar en la final".

Pau Cubarsí, con menos palabras pero igual de elocuente, demostró que la plantilla azulgrana no va a bajar los brazos en ninguno de los frentes competitivos y que tiene en su escáner a los dos equipos de Madrid. "Nos hemos puesto todos las pilas y desde el principio hemos ido a ganar. Es importante sacarle puntos al RM. Joan (Garcia) no ha tenido que intervenir mucho, solo en una jugada a balón parado que hay que mejorar. Es el primer hat-trick de Lamine y nos dará muchas alegrías a los culés. Creeremos en la remontada, saldremos a por todas con nuestra gente y no nos daremos nunca por vencidos", avisó.

Dani Olmo confirmó, igualmente, que el Barça jugó ante el Villarreal pensando en el Atlético; no dosificándose, sino probando cuál es su rendimiento apretando el acelerador desde el primer minuto. "Queríamos llegar al partido del martes con buenas sensaciones. Tenemos esperanzas. Estamos motivados para darle la vuelta, en el Camp Nou se pueden dar remontadas históricas", dijo el de Terrassa, evocando algunas noches mágicas.

Fue el propio Hansi Flick el que quizás resumió de manera más lacónica pero más precisa el plan para la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey: "Todos lucharemos juntos 90 minutos, o quizás más, y veremos qué pasa...".