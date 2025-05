Lamine, directo hacia el Balón de Oro

El Barça ha dado un paso de gigante -casi definitivo- para alzar el título de Liga y Lamine Yamal da otro paso importante hacia el Balón de Oro. No hay gran escenario que se le resista al de Rocafonda, que lejos de acobardarse en las citas importantes, se agranda y demuestra ser mucho más que un proyecto a mejor futbolista del mundo. Su candidatura para conseguir dicha distinción este año va más en serio que nunca y es uno de los principales candidatos para alzar el Balón de Oro.

El Real Madrid se adelantó en el marcador con dos goles tempraneros de Kylian Mbappé, pero el Barça, en el enésimo acto de resiliencia, se levantó, no hincó la rodilla y le dio la vuelta a la tortilla. Otros equipos se habrían venido abajo, pero este equipo, comandado por un Lamine que no conoce la derrota contra los blancos esta temporada. Se lo cree, se supera a sí mismo y demuestra que es irreductible.

Eric Garcia recortó distancias y Lamine Yamal situó el empate rápidamente. Con su ya clásica jugada. Disparo desde el carril diestro del ataque con la pierna izquierda hacia el palo largo. Golazo. Imparable para los dos metros de longitud de Thibaut Courtois. Levantó a los más de 50.000 aficionados que subieron a la 'montaña mágica' para demostrarles, que sí, que nunca hay que dejar de creer en este equipo.

Y una celebración icónica más para la galería personal del delantero formado en La Masia. Ya lo hizo en el Santiago Bernabéu y lo repitió en Montjuïc: calma. Mucha calma, que aquí está Lamine. En octubre lucía el logo de Coldplay, pero en esta nueva ocasión lo hizo con el de Travis Scott. Dos celebraciones de museo para dos camisetas irrepetibles.

La pesadilla del Madrid

Son cuatro los clásicos que ha disputado el '19' blaugrana frente a los blancos y ha participado directamente en cinco de los 16 goles que ha anotado el Barça contra el Real Madrid este curso. Gol en los dos encuentros ligueros, otro en la final de la Supercopa y dos asistencias en la final de Copa a Pedri y Ferran Torres.

"Mientras gane, no me pueden decir nada, cuando me ganen, entonces sí", decía nuestro protagonista en la previa de la ida de las semifinales de la Champions League frente al Inter de Milán. Pues eso. Caso omiso a las críticas de su respetuosa chulería.

A pesar de que ni tan siquiera ha cumplido la mayoría de edad (lo hará en dos meses), Lamine va muy en serio en la carrera para alzar el Balón de Oro. Junto a su compañero de vestuario Raphinha, además de Ousmane Dembélé en el caso de que el Paris Saint-Germain gane la Champions League. El debate está servido, pero el de Rocafonda, con aires de despreocupación, sabe que si no es este año, será más adelante. La pregunta no es cuándo lo ganará, si no cuántos ganará. Tiempo al tiempo.