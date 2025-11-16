Lamine calienta la vuelta al Camp Nou desde la terraza de su nueva casa

El 29 de abril del 2023, Lamine Yamal hizo historia cuando debutó con tan solo 15 años con el primer equipo del FC Barcelona. Ese día, el canterano saltó al césped del Spotify Camp Nou sustituyendo a Gavi y, como curiosidad, ese es el único partido que Lamine ha jugado en el terreno de juego culé. Solo siete minutos.

La semana pasada los jugadores del Barça entrenaron por primera vez en el nuevo Spotify Camp Nou. Algunos jugadores claves del proyecto de Flick no habían pisado nunca ese césped. Jugadores importantes como Cubarsí, Fermín o los nuevos fichajes.

La vuelta a casa está cada vez más cerca y Lamine lo sabe. Por eso, este domingo ha subido una 'storie' a sus redes sociales enfocando al estadio desde su propia casa. El extremo se compró el mes pasado una nueva propiedad, que antes era de Shakira y Gerard Piqué.

Desde su terrazo puede ver a lo lejos el Spotify Camp Nou y no ha dudado en subir un video enfocando a la que será su nueva casa en breves. Además, Lamine lo acompañó con un mensaje de optimismo para los culés: "Special nights are coming" (se vienen noches especiales).

Lamine, con ganas de volver a jugar en el Camp Nou / INSTAGRAM

El jugador está deseando volver a pisar ese césped y marcar su primer gol en Les Corts. Ese 29 de abril jugó solo siete minutos, pero estuvo a punto de marcar en la primera jugada que tuvo y posteriormente dejó a Ousmane Dembélé solo ante el portero del Betis. Dos detalles que dejaron claro que ese día no debutaba un canterano cualquiera... Se venía algo histórico.

Ahora, las cuentas del Barça parecen apuntar más al partido ante el Alavés a final de mes que ante el Athletic Club. Los culés necesitan tener el certificado de obra de la fase 1B para poder abrir el estadio con 45.000 personas, el objetivo de la directiva azulgrana.

Este lunes será un día clave para conocer la fecha oficial del retorno a casa. Una vez entregada la documentación, esperan en el club una respuesta durante la próxima semana, una vez que ya no ha llegado en la presente. Y explican que si llegase el lunes, el partido ante el Athletic se jugaría ya en el Spotify Camp Nou, pues habría tiempo suficiente para realizar todos los trámites necesarios. Si no se llegase ante los de Valverde, el primero sería ante el Alavés el próximo 29 de noviembre.