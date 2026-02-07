Lamine calienta el Camp Nou con la obra de un genio

Hay futbolistas que se transfiguran cuando juegan. Messi es un introvertido que se hace gigante cuando es el centro de todas las miradas en un estadio. Lamine, en cambio, siempre mostró el mismo descaro dentro y fuera del césped. Hay la misma irreverencia cuando dice que quiere ganar más de un Balón de Oro que cuando usa un truco de Neymar.

No hay misterio en la actitud de Lamine, igual de transparente cuando está frustrado o disfrutón. Con solo 18 años, hay días donde puede pasar por los dos estados como ante el Mallorca. Suyo fue el golazo, la obra de un jugador generacional, que decantó el partido en una tarde que arrancó destemplada y terminó con una fiesta en el Spotify Camp Nou.

Lamine empezó dando cabezazos de frustración pero apareció en la segunda parte para revolucionar el partido, calentar el Camp Nou y asegurar el liderato del Barça.

Jan Virgili araña, pero muerde Lewandowski

No tardó en asomarse al partido Jan Virgili, que cumplía el sueño de jugar en el Camp Nou pero con otra camiseta. El extremo avisó a Koundé en su primera aparición que no iba a tener una tarde sencilla. Y lo hizo con armas que lo definen: velocidad, agresividad y una fe inmensa en sus posibilidades.

El exazulgrana lideró las llegadas del Mallorca, que encontraba en Virgili y en Muriqi dos piezas venenosas.El Mallorca estaba cómodo en el templo azulgrana, mucho más cerca de todo: de superar al Barça al contragolpe, de frenar a Lamine e incluso de marcar. Pero le faltó contundencia y el fútbol le recordó que perdonar sale carísimo ante un equipo grande.

Lewandowski aprovechó la determinación de Rashford, el jugador más afilado en la primera mitad. El polaco aprovechó un rechace en el área para adelantar al Barça y cambiar la frecuencia del partido.

Con un Lamine esporádico, se implicó Rashford como le pide Flick. Al inglés le acompaña esa etiqueta de jugador guadianesco, también en el Barça a pesar de coleccionar números convincentes.

Ante el Mallorca marcó diferencias con conducciones eléctricas y un golpeo con la fuerza de un martillo. Incluso rondó el gol con un obús en un lanzamiento de falta para cerrar la primera mitad. Se marchó algo desorientado el Barça con De Jong en el banquillo.

Sube la temperatura

Las actuaciones del Barça a las 16.15 parecen tener un hilo conductor: una primera mitad perezosa y una segunda a otra velocidad. Se repitió ante el Mallorca con un arranque intenso y una decisión arbitral que subió la temperatura del Spotify Camp Nou.

Un más que posible penalti a Lamine, con la pierna de Mojica muy alta, que no contempló ni el árbitro ni el VAR. Se desgañitó Flick, incapaz de entender la decisión, y apretó el Barça con un oleaje de ocasiones. Se defendió el Mallorca como pudo: primero con un disparo de Casadó que tocó el travesaño y minutos después con una llegada marca de la casa de Fermín. El mediapunta se deshizo del rival con un giro y su disparo, duro, lo desvió Leo Román.

Era el momento de golpear al Mallorca, se sentía en el estadio, y apareció Lamine Yamal con la grandeza de los elegidos. Cansado de la banda, recibió por dentro tras la salida de un córner, y envió el balón a la portería con un latigazo.

El mismo gol que llevaba intentando Rashford todo el encuentro, lo firmó Lamine con un golpeo más delicado. Lo gritó Lamine con varias celebraciones: primero deslizándose por el césped de rodillas y después con un baile tiktokero junto a Balde.

A la tramontana de los minutos clave del partido, le siguió una fase de control del Barça, sin grandes estridencias y un carrusel de cambios. Hubo solo noticias de Joan Garcia con una mano providencial en los últimos minutos, pero el momentazo lo firmó Marc Bernal. El mediocampista marcó el tercero como si fuera un '9'. En una jugada de contragolpe, atacó el espacio, hizo un recorte y envió el balón a la red.

Un gol muy celebrado en un Barça que terminó con tres canteranos en el mediocampo (Tommy Marqués, Bernal y Casadó), gritos de "Flick" en las gradas y el Madrid a cuatro puntos.