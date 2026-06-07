Lamine: "Fue bueno para mí que Dembélé ganar el Balón de Oro"

Lamine Yamal respondió a las preguntas de los aficionados en su canal de YouTube. Mientras el delantero del Barça se encuentra en la concentración de la Selección en Chattanooga preparando el Mundial 2026, en su cuenta de esta red social ha publicado una intervención, grabada antes de partir hacia Estados Unidos en la que atiende las preguntas que le hacen llegar sus seguidores. "¿Qué pasa, chavales? Cuarto vídeo en mi canal, como siempre me estáis haciendo preguntas y me gusta responderlas, ahí vamos con un día con Lamine Yamal", arranca el delantero azulgrana y de La Roja antes de desvelar algunos detalles deportivos y más personales.

Lamine asegura que "¿mi primer recuerdo de un Mundial? el de Brasil de 2021 que ganó Alemania. Me acuerdo mucho de ese partido de Alemania con Brasil (en el que los europeos humillaron a los sudamericanos con un 7-1) y la final (en la que los germanos se impusieron a la Argentina de Leo Messi)". Yamal añade que "no me acuerdo del Mundial de 2010, lógicamente (tenía apenas 3 años cuando Andrés Iniesta dio el título a España frente a Holanda) y mucho menos del Mundial de 2006 porque no había nacido", dice entre risas.

En cuanto a su experiencia en la Eurocopa 2024, en la que se proclamó campeón con España y fue una de las grandes revelaciones, el delantero azulgrana considera que sacó buenas experiencias que aplicar ahora en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. "Aprendí sobre todo el primer partido por los primeros nervios y tienes esas mariposas. Debes tener calma y saber que esto es muy largo, que hay por delante seis partidos más y que si un partido lo juegas mal tienes otros seis".

Lamine habla de Ousmane Dembélé, su buen amigo que ahora milita en el PSG y con el que compite y competirá en los próximos años por el Balón de Oro. "Ousmane y yo nos llevamos muy bien. He pasado tiempo con él, hemos hablado mucho, e incluso el otro día me preguntó cómo estaba y me dijo que cómo me encontraba. Desde (la ceremonia del Balón de Oro), he madurado, he cambiado muchas cosas en mi vida. Estoy muy feliz de que él lo haya ganado. También estuvimos juntos en los Dubai Awards y se ve que tenemos una excelente relación. Seguimos hablándonos de vez en cuando...".

lamineyamal

Yamal no tiene problemas en reconocer que "la verdad, si soy sincero, pensaba que lo iba a ganar ese día por muchas cosas que habían pasado. Pienso que fue muy bueno para mí que Dembélé lo ganara. Más allá de haberme ayudado a crecer personalmente, no creo que fuera el momento adecuado para mí de ganarlo porque todavía era un niño y probablemente no habría apreciado lo que realmente significa ganar un Balón de Oro. Veremos si este año es el mío".

Le preguntan al joven talento de Rocafonda por jugadores que él piensa que están infravalorados y junto a su madre Sheila Ebana elaboran su lista. "Un jugador infravalorado es un futbolista mejor de lo que se dice", acalara los que le acompañan en el video; "por ejemplo Gérard Martin (su compañero en el Barça) es un jugador infravalorado, Fabián Ruiz del PSG, Merino del Arsenal, también... Un caso así era el de Müller (del Bayern Múnich). ¿Palmer cómo va a ser infravalortado, si lleva el 10 en el Chelsea y quedó noveno en el Balón de Oro?", le dice a los demás. Por contra, asegura que los jugadores de fuera del Barça que le gusta ver en acción son "Ney (por Neymar), Doku, Cherki también...".

Barba y bigote si hay Mundial

Sobre la utilización del VAR en los partidos, Lamine Yamal piensa que "es justo" pero "frena mucho el juego en los partidos, tipo cuando se para seis minutos el partido, por mucho que vaya a hacer justicia, si es fuera de juego o no, es mucho tiempo parado. Me acuerdo que antes te hacían un robo pero el juego seguia, y eso molaba también".

A los jóvenes que quieren llegar a ser futbolistas les aconseja que "trabajen y disfruten del fútbol, porque hasta el jugador menos disciplinado se entrena y trabaja, y que disfruyen del fútbol" porque nunca sabes si vas a llegar a los 17 o a los 27 años arriba". Y acaba con su promesa para el caso de que gane el Mundial con España: "Me dejo barba y bigote... ¿Un año? ¡Qué dices, Cabrón! (risas). Me lo dejo tres semanas"