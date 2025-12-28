Lamine brilla en el Globe Soccer Awards y Laporta se acuerda del Madrid

El FC Barcelona fue uno de los grandes protagonistas en la última edición de los Globe Soccer Awards, una gala que volvió a confirmar el excelente momento que vive el club tanto en el fútbol masculino como en el femenino. La entidad azulgrana acumuló premios individuales y colectivos, con especial brillo para Hansi Flick, Raphinha y Lamine Yamal, además del reconocimiento al equipo femenino y a Aitana Bonmatí.

En el apartado de entrenadores, Hansi Flick fue distinguido como Mejor Entrenador de LaLiga, un galardón que el presidente Joan Laporta recogió visiblemente emocionado. El máximo dirigente azulgrana elogió la figura del técnico alemán: “Es un profesional y transmite la pasión a los jugadores. Es un privilegio. La clave de su éxito es que se ha integrado muy bien en el club y en la ciudad, y tiene un equipo de colaboradores increíbles. Es un hombre apasionado, con una especial sensibilidad con los jugadores”.

Laporta también destacó el trabajo global del cuerpo técnico, los servicios médicos y la estructura deportiva: “Es mérito de Hansi, de los servicios médicos y de todos los que le acompañan. Es muy emocionante recoger este premio”.

Raphinha, por su parte, fue elegido Mejor Jugador, y Laporta destacó que es mucho más que un jugador: “Siempre estamos más tranquilos cuando está Raphinha en el campo. Su liderazgo es muy importante: es capitán y transmite pasión, intensidad y talento. Es goleador y empuja a sus compañeros a dar lo mejor. Se nota mucho cuando no está”.

Uno de los grandes nombre propios de la noche fue Lamine Yamal, que firmó una actuación histórica en la gala al recibir varios galardones: Mejor Jugador Sub-23, Mejor Delantero y el Premio Maradona. El joven azulgrana agradeció el reconocimiento con su naturalidad habitual.

"El año pasado era el niño que acababa de llegar"

“Estoy muy feliz de que el premio me lo dé una leyenda como Andrés. Es un orgullo. Lo que más feliz me hace es la felicitación de mi madre, porque son los que siempre han estado cerca”. Con su habitual madurez, Lamine también reflexionó sobre su crecimiento: “El año pasado era el niño que acababa de llegar, ahora tengo más la presión de ser un jugador importante en mi club y en la selección. Creo que es mejor no compararse con nadie. Jugadores como Cristiano llegaron donde llegaron siendo ellos mismos”.

El delantero también dejó una frase que arrancó sonrisas: "¿Qué debemos ser de ti?", le preguntaron. “Nada, que en mi casa manda mi madre”. El Barça femenino también tuvo su merecido reconocimiento como Mejor Equipo Femenino, mientras que Aitana Bonmatí fue galardonada como Mejor Jugadora, reafirmando el dominio azulgrana en el fútbol femenino a nivel mundial.

Laporta aprovechó la gala para hacer balance de la temporada y mirar al futuro con optimismo: "Me quedo con todos los momentos pero en los momentos complicados es donde el equipo ha dado la talla. Siempre hay momentos difíciles y en noviembre pasamos un bache. Aprendimos un a lección en la Champions, pero LaLiga que fue disputada hasta el final y ganamos por quinta vez al Madrid. Fue espectacular y demostraron su talento y compromiso con el club", empezó diciendo.

"La temporada pasada hacíamos una presión muy fuerte y nos salía muy bien el fuera de juego. Esta temporada nos está costando más, pero vamos primeros en la clasificación y esperamos repetir lo del año pasado y un poquitín más". El presidente también tuvo palabras cargadas de emoción sobre el regreso al Spotify Camp Nou: “El Camp Nou es el sueño del barcelonismo. Es un estadio que empuja a los jugadores y los lleva en volandas. Es un orgullo volver a casa”.

A todo esto, Ousmane Dembélé, el actual Balón de Oro, logró el galardón a mejor jugador del año y recordó los momentos que no fueron tan sencillos de su carrera. "No fue sencillo ganar la Champions, la primera parte de la temporada no empezamos bien, pero cada jugador elevó su nivel y terminamos ganando. Tuve momentos difíciles en mi carrera por las lesiones pero sabía que mi momento llegaría".