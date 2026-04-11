Lamine bate otro récord firmando un derbi de fantasía

Puede parecer algo normal al referirse a un futbolista que vive a ritmo de récord desde que era un niño -de hecho, apenas tiene edad para ser considerado un adulto. Pero el talento de Lamine Yamal es tan grande que resulta inevitable hacer un aparte sobre el de Rocafonda en cada partido, también en este Barça-Espanyol, para dejar constancia de su nueva hazaña: récord de precocidad y participación en los cuatro goles.

Hasta el último momento se mantuvo la duda en torno a Lamine. ¿Reservaría Flick a Yamal pensando en el partido de vuelta de la Champions frente al Atlético? Las dudas se despejaron al conocer el once inicial. El '10' quiere jugarlo todo y más aún el derbi frente al Espanyol, así que Hansi lo puso en juego para que apretara el acelerador.

De esta manera, Lamine se convertía en el futbolista más joven en llegar a los cien partidos en Primera División (18 años, 8 meses y 30 días) dejando atrás nada menos que a un tal Raúl González Blanco. El que fuera uno de los grandes talentos de la cantera madridista (tras iniciar sus primeros pasos en el Atlético de Madrid) había llegado a esa cifra 'centenaria' con 19 años, 3 meses y 22 días.

El debut de Raúl en Primera, en un Real Zaragoza-Real Madrid (3-2), se había producido el 29 de octubre de 2004 y desde entonces había ido estableciendo récords de precocidad: más joven en marcar en Europa, más joven en llegar a los 100 partidos en la Liga... La irrupción de Lamine Yamal ha acabado con buena parte de estos registros e incluso con muchos de los de Leo Messi.

Nada nuevo bajo el sol para Lamine porque desde su irrupción en LaLiga y su debut con el Barça el 29 de abril de 2023 con 15 años ha ido derribando todas las puertas a base de talento, goles y pasesestratosféricos, como también hizo en este derbi frente al Espanyol de LaLiga 2025/26.

Durante el primer tiempo, Lamal volvió loco a uno de los mejores defensas laterales del campeonato, el blanquiazul Carlos Romero, con sus regates, sus frenazos en seco, sus quiebros y sus pases. La acción más espectacular, la que lleva su sello personal: el pase con el exterior de la bota izquierda que en el minuto 25 sirvió para que Ferran Torres marcara el 2-0.

Antes, en el minuto 10, ya había sacado un córner con maestría, al segundo palo, para que el propio 'Tiburón' abriera la lata espanyolista con un remate de cabeza en el segundo palo. Lamine quiso dejsar su sello en forma de gol con varios disparos en este primer tiempo, pero no consiguió ajustar el punto de mira lo suficiente.

Más Rock and Roll en la segunda parte

Lamine arrancó el segundo tiempo a ritmo de rock and roll, como diría Xabi Alonso, y a los dos minutos de juego recortó a Romero y Cabrera varias veces para buscar el hueco y disparar, aunque el chut terminó en córner.

Fue la primera de las muchas incrursiones del delantero de Mataró, enacrando a Romero en el uno contra uno o galopando al espacio a la búsqeuda de algún envió letal de Pedri. De hecho, fue él el primero a reccionar al mazazo del gol espanyolista al rematar con una rosca muy tocada en el minuto 59 que Dmitrovic pudo despejar con los puños.

En la recta final del encuentro Lamine siguió buscando el balón para intentar generar más acciones de ataque y en el minuto 85 protagonizó una de sus espectaculares cabalgadas que no pudo culminar ya en el área pues tras dos recortes, optó por chutar en lugar de habilitar a Dani Olmo y Rashford que estaban en mejor posición para rematar.

Dos minutos después, Lamine Yamal obtuvo la recompensa que buscaba. Aprovechó un envió en profundidad de Casadó para correr al espacio, disputar el balón dividido a Dmitrovic y ya solo, firmar su gol número 15 de la temporada, sumadas a sus 12 asistencias. El 3-1 que sentenciaba el partido y quizás LaLiga. En el 89, todavía se permitió el lujo de originar la acción del 4-1 de Rashford.