Lamine, sobre el Balón de Oro: "No necesito hacer campaña, pero creo que tengo muchas posibilidades"

Al contrario del protocolo habitual los días de Champions, Lamine Yamal irrumpió en rueda de prensa después de Hansi Flick. Normalmente, el futbolista aparece antes del técnico. No es un código escrito ni oficial, pero es lo que se suele hacer. En la previa del Barça-Feyenoord fue al contrario. Primero Hansi, luego el astro de Rocafonda.

Lamine Yamal, Raphinha y Fermín celebran un gol en Mestalla / Kai Forsterling / EFE

El '10' no hablaba desde la previa del Atlético-Barça de Champions. Ahí pidió salir y decir la suya ante los medios y a las puertas del partido más importante de la temporada. Con el Barça habiendo perdido 0-3 en la ida. A punto estuvo el cuadro de Flick de lograr lo que hubiera sido una de las remontadas más épicas de la historia de la competición.

Habló, lógicamente, acerca del Balón de Oro y sus opciones: "Lo primero, no depende de mí, sino de vosotros. El año ha sido increíble, con el Barça y la selección. Tengo muchas posibilidades, porque he hecho un gran año". Luego añadió que "no creo que necesite hacer campaña. Estoy orgulloso de ganar el Mundial y LaLiga. No puedo pedir más. Hay jugadores que tienen un nivel increíble".

Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé, ganadores del Balón de Oro el año pasado. / EFE

En esta línea y a modo de anécdota, hizo referencia el '10' a que Ousmane Dembélé no lo ha incluido en su quiniela particular para ese premio a mejor jugador del planeta: "Es amigo de Kylian, ¿no? (risas). No me importa. Estoy contento con el año que he hecho. Cuando me he enfrentado a los dos, he ganado. Me llevo muy bien con Ousmané. Estoy contento con el año que he hecho".

La Champions y el brazalete

Por supuesto, se habló de la Champions. Uno de los pocos títulos que le queda al de Rocafonda es la 'orejona' y no esconde que es el gran objetivo: "Sí, no hay mayor motivación que ganar la Champions. Todo el mundo la quiere, es la competición más especial. Han venido grandes jugadores".

Hansi Flick analiza a Lamine Yamal contra el Valencia CF / LALIGA

Este año será habitual verlo con el brazalete de capitán, puesto que sus compañeros lo eligieron en esa terna de cinco, junto a Eric, Pedri, Frenkie y Raphinha: "Ser capitán del Barça es un sueño. Estoy agradecido a mis compañeros. Me hace ser más responsable. Daré lo mejor para el equipo. Hay ejemplos en el equipo, Raphinha, Pedri o Eric. En el equipo me han tratado espectacular. Como capitán, daré todo por el equipo".

Sus supuestas malas caras

Se refirió también el mataronense a esa mala cara tras ser relevado ante el Elche en la primera jornada y a cómo gestionaría ser suplente algún dia: "Depende del día. Contra el Elche, me enfadé porque estaba cansado y hacía calor, a 40 grados. Estoy muy feliz, no sé por qué se habló tanto. Me he pegado las vacaciones de mi vida después de ganar un Mundial. En ningún momento de mi vida he estado tan feliz".No tengo miedo si el entrenador dice que debo ser suplente algún día".

Y mensaje 'sibilino' al Madrid y a Mbappé preguntado sobre el ruido exterior: "Si llevan dos años sin ganar es su problema. Estamos contentos con el arbitraje. Es una pregunta para ellos".