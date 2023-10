¿Cómo están Lamine y Balde para el Athletic?

Alejandro sintió unas molestias en el aductor en el duelo entre España y Escocia y Yamal acabó con el psoas tocado en el último duelo liguero contra el Granada Son dos 'lesiones' leves y la idea del staff es seguir la evolución de ambos esta semana antes de tomar una decisión

Con siete jugadores indispensables para Xavi poblando la enfermería del FC Barcelona, el técnico de Terrassa está muy pendiente de dos nombres para saber si podrá contar o no con ellos frente al Athletic Club. Lamine Yamal y Alejandro Balde son los únicos de esa lista de bajas que tienen opciones a llegar para el domingo.

Lamine se lesionó en el partido de Los Cármenes frente al Athletic. Más allá de 'desaparecer' por una indisposición, el de Rocafonda acabó con molestias en el psoas. Una dolencia que no le permitió entrar en la lista de De la Fuente con España aunque sí tuvo que ir a Madrid para mantener una charla con el seleccionador.

Frenkie, Lewandowski, Balde, Lamine, Raphinha, Pedri y Koundé copan la enfermería | SPORT

Por su lado, el lateral de Els Portxos se lesionó en la primera mitad del España-Escocia en La Cartuja. De la Fuente lo relevó al descanso por Fran García. Balde quedó liberado y abandonó la concentración de La Roja por molestias en el aductor.

Ninguno de los dos está ahora mismo descartado para el partido del domingo ante el Athletic. La idea del staff técnico es ir evaluando a lo largo de la semana si pueden llegar o no. No se forzará nada, pero hay optimismo.

ALONSO, CON NÚMEROS DE SER TITULAR

En cualquier caso, Marcos Alonso tiene muchos números de ser titular contra el cuadro vizcaíno. El madrileño solo ha salido de inicio en dos encuentros hasta ahora. Contra el Villarreal y ante el Celta. Está entrenando bien y tiene todo el sentido que esté en el once.

En el caso de Lamine, hay más urgencias en la línea de ataque. Solo Ferran y Joao Félix están 'sanos' actualmente. Veremos si como revulsivo o si está para ser titular el de Rocafonda.