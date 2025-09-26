Lamine avisa que ya está recuperado: "Estoy de vuelta"

Lamine Yamal está de vuelta tras superar sus molestias en el pubis. Lo ha anunciado él mismo en su cuenta de instagram a través de un story con el mensaje, "hey! i'm back", y un video recopilatorio de LaLiga con algunos de sus mejores goles y jugadas de esta misma temporada.

Lamine ha publicado esta story / INSTAGRAM

Con este anuncio todo apunta a que empezará a entrenarse hoy mismo con el grupo y ya podría formar parte de la lista de convocados para el duelo del domingo ante la Real Sociedad. El objetivo es que esté a tope para el encuentro ante el PSG de la Champions el miércoles.

Lo que se ha perdido

Lamine se ha perdido los últimos cuatro partidos: Barça-Valencia (6-0); Newcastle-Barça (1-2); Barça-Getafe (3-0) y Oviedo-Barça (1-3). A pesar de la magnitud de la baja, el conjunto azulgrana ha respondido con números contundentes: Cuatro victorias y un balance de 14 goles a favor y 2 de contra.

El delantero ha superado las molestias con las que llegó de la selección. El Barça lo anunció con un comunicado el pasado 13 de septiembre. "El jugador Lamine Yamal presenta molestias en el pubis que le impiden entrenar y jugar a día de hoy. Su evolución marcará su disponibilidad para la vuelta a los entrenamientos".

El mismo día Hansi Flick mostró su enfado ante lo que consideró una mala gestión de la selección con las molestias del futbolista. "Se fue con molestias y regresó con dolores. En la selección le dieron analgésicos y aun así jugó 79 minutos en el primer partido y 73 minutos en el segundo. Esto no es cuidar a los jugadores. España tiene grandes jugadores y tiene que cuidarlos. Esto es lo que puedo decir, estoy triste".

Las palabras del alemán desencadenaron un cruce de declaraciones con Luis de la Fuente, que negó la mayor y el jueves trató de zanjar el asunto. "No me acuerdo de lo que ha dicho Flick ni me interesa". Unas horas más tarde, y tras el triunfo del Barça en el Tartiere, el alemán también dijo la suya: "Está bien, puedo vivir con eso".

Marcus Rashford, en el último encuentro ante el Oviedo / Jose Breton / AP

Los efectos colaterales de la baja de Lamine y qué supone su regreso

Hansi Flick ha aprovechado la baja de Lamine para darle a Rashford su espacio para recuperar sensaciones. La ausencia de Lamine provocó el movimiento de Raphinha a la banda derecha para que Rashford tuviera el mejor escenario para él, el extremo izquierdo. El inglés ha tenido minutos y ha demostrado que Flick cuenta con otro factor desequilibrante importante.

Su mejor actuación fue ante el Newcastle, donde marcó dos goles y fue el gran protagonista. Rashford también ha sumado minutos como extremo derecho como ocurrió en el Tartiere en la segunda mitad.

Su regreso supondrá un nuevo movimiento de piezas: el regreso de Raphinha a la banda izquierda y en principio la suplencia de Rashford, aunque ante la Real Sociedad lo normal sería que Lamine empezara en el banquillo. Otra de las dudas es cómo evolucionará la situación del delantero centro, donde Lewandowski y Ferran mantienen una puja que está beneficiando al equipo y donde Rashford también es una alternativa.