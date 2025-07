Ni Lamine asusta ya a Dembélé

Si quedaba alguna duda, Dembélé las resolvió todas en diez minutos. Es ya, prácticamente y sin el prácticamente, el único favorito para ganar el Balón de Oro que 'France Football' entregará el próximo 22 de septiembre en el emblemático Théâtre du Châtelet de París. Ousmane se ha quedado solo en la lucha por un galardón al que también aspira (o aspiraba) Lamine Yamal, cuya temporada fue soberbia, pero que no alcanza el nivel mostrado por el futbolista franquicia del nuevo PSG de Luis Enrique, que también apunta al mejor entrenador del año.

La exhibición del delantero, incluida alguna jugada ininteligible 'made in Dembouz', ante el Real Madrid le sitúa al frente de la carrera que debe llevarle hacia la capital francesa. No tiene rival porque los ha ido eliminando a todos uno a uno a base de goles, asistencias y una ambición que hasta el momento no había mostrado a lo largo de su carrera. Este es otro Dembélé, aquel que se podía intuir en sus inicios pero que nunca hasta hoy había acabado de explotar.

Suya fue la presión que provocó el error de Asencio, al que robó el balón que acabó en el primer tanto del PSG, obra de Fabián Ruiz. Ousmane también ridiculizó a Rüdiger, asustado ante el galo, antes de definir ante Courtois con un disparo ajustado al palo. Solo se habían jugado diez minutos, tiempo de sobras para que Dembélé convirtiera al Real Madrid en un meme vestido de blanco. En París empezaron a sacar brillo al Balón de Oro que premiará al de Vernon cuando el verano llegue a su fin.

Con una hora basta

El delantero llegó a Estados Unidos lesionado desde que sufriera unos problemas musculares en el cuádriceps de la pierna izquierda en las semifinales ante España de la UEFA Nations League. Por eso no jugó ante Atlético, Botafogo y Seattle. Regresó ante el Inter (28 minutos) y participó ante el Bayern (20 minutos), con gol incluido en el descuento, para pasar a semifinales, donde volvió al once inicial ante los de Xabi Alonso. Ousmane, que completó una hora ante los blancos, no ha desaprovechado el Mundial de Clubs para sentenciar el Balón de Oro.

Dembélé y Doué celebran el 2-0 ante el Real Madrid en el Mundial de Clubs / LAP

Parece muy difícil ya que Lamine Yamal le discuta el premio. No solo porque el gran favorito fue clave para ganar la Champions y completar la colección de títulos junto a Liga, Copa y Supercopa de Francia, competiciones que el blaugrana también ganó en España con el Barça. Ambos se midieron, como decíamos, en la Nations League y aunque la selección española pasó a la final, cayó ante Portugal en un mal partido del de Rocafonda.

El Balón de Oro contempla tres criterios para elegir al ganador, rendimiento individual, éxitos colectivos y 'fair play'. Dembélé cumple sobrado con los tres y, además, jugará la final del Mundial de Clubs ante el Chelsea, con la posibilidad de sumar un nuevo trofeo a una temporada en la que lo ha ganado todo con el PSG. Sus números hablan por sí solos: 52 partidos, 35 goles y 16 asistencias. Lamine ha completado 55 encuentros, con 18 goles y 25 asistencias, grandes estadísticas penalizadas por caer en semifinales en la Champions y no jugar el Barça en Estados Unidos.

Ousmane puede ir eligiendo el traje con el que recogerá su primer Balón de Oro, del que nadie podrá discutirle haberlo ganado con total merecimiento. Lamine Yamal volverá a intentarlo la próxima temporada y no parará hasta ser el mejor futbolista del planeta y que el mundo del fútbol así se lo reconozca.