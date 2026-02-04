Lamine, el argumento total del Barça

Había disputado los 90 minutos contra el CD Guadalajara y el Racing de Santander. Y en Albacete, como no podría ser de otra forma, tampoco descansó ni un solo segundo. En el Carlos Belmonte, en un escenario y bajo un frío que invitaría a otras estrellas a aplicar la ley del mínimo esfuerzo, Lamine Yamal volvió a activar el ‘modo superestrella’ y dejó claro que no hará ninguna excepción en su rol de líder del FC Barcelona ahora que ha llegado la hora de la verdad.

El campeón, al ritmo de su ‘10’, acabó sufriendo ante el verdugo del Real Madrid en la Copa del Rey, pero selló el billete para las semifinales del torneo del KO para seguir vivo en todas las competiciones y continuar con pie firme el camino hacia el (de momento muy lejano) triplete.

Más allá de marcar el primer gol blaugrana de la noche y exhibir su enorme repertorio de genialidades para marcar diferencias, Lamine fue uno de los futbolistas del Barça que mejor entendió el mensaje de Hansi Flick en la previa. “Tenemos mucha calidad, pero ante el Albacete será clave la mentalidad y la actitud”, había dicho el técnico alemán. Una vez más, el míster acertó y su equipo tuvo que saber sufrir para derrotar a un rival de Segunda División que vendió muy cara su piel. Todos los honores para un club que, acabe como acabe el torneo, ya puede presumir de haber protagonizado una de las historias más emocionantes del mismo.

Líder indiscutible

Superados los problemas físicos que le lastraron en las primeras semanas de la campaña, Lamine encadena cuatro partidos consecutivos marcando y seis duelos seguidos participando de forma directa en una diana. El extremo derecho ha dado un paso adelante muy importante, y más en un momento de la temporada en el que Pedri y Raphinha, otras dos piezas estructurales del proyecto de Flick, se encuentran en el dique seco. Ya son 14 goles y 13 asistencias para la joya de la Masia, un ‘10’ que cada vez más ‘10’.

Bajo la batuta y el ritmo de Lamine, el#Barcelona defendió su condición de campeón de la Copa y avanzó hacia las semifinales. El equipo culé trabajó a fuego lento un triunfo que no se escapó a pesar del arreón final del Albacete. Fue una noche con final feliz, no solo por la victoria sino también por la redención de Ronald Araujo, autor del segundo gol blaugrana. El central uruguayo quiere ser importante en el tramo decisivo y respondió a la confianza de Flick con una actuación realmente completa.

No todo fue perfecto y el Barça se complicó la vida porque una vez más no defendió bien en los compases finales. La fragilidad es uno de los pocos defectos que no logra resolver, pero el conjunto culé tiró de madurez competitiva para avanzar en la Copa. Ya solo quedan dos partidos para la gran final; Hansi Flick y los suyos siguen con pie firme en su lucha por todos los títulos.