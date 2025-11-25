Lamine se apaga en el día que más luce Estevao

Se esperaba el gran duelo europeo en Stamford Bridge. Escenario majestuoso para comprobar el verdadero estado de forma de dos de los equipos llamados a pelear por la Champions League. Pero también marco idóneo para ver en acción a dos de los grandes nombres llamados a liderar el fútbol mundial en la próxima década. Lamine, ya en la mesa de los cracks, y Estevao, otra de esas delicias futbolísticas que han dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad.

La de Stamford Bridge no fue la noche de Lamine Yamal. Ni mucho menos. El crack azulgrana apenas si dejó pequeños detalles de su enorme calidad. Frente a él, Cucurella dio todo un recital sobre cómo ahogar al fenómeno de Rocafonda. Ya fuera por anticipación, forcejeando en el uno contra uno, no comiéndose ninguno de sus amagos o incluso recurriendo al juego subterráneo en contadas ocasiones, 'Cucu' le amargó la noche a Lamine.

Por contra, Estevao, en banda derecha, castigó una y otra vez la defensa del Barça. Y eso que Malo Gusto no le ayudó un ápice en sus contadas y erróneas incursiones por banda. El brasileño tuvo que buscarse la vida por su cuenta y trazar continuas diagonales para entrar juego. Eso sí, cuando lo hizo dejó claro que con el balón en los pies sabe bien lo que hace.

Con la estrella de Lamine apagada en la noche londinense, la afición de Stamford Bridge ya tiene un nuevo ídolo en la figura de Estevao. El brasileño azotó la frágil defensa culé, pero lo bueno se hizo esperar hasta el minuto 55. Fue el gol prácticamente de la sentencia. Un auténtico golazo en un error de pase de salida de Frenkie de Jong, el balón llegó a pies de Estevao que, tras romper la cintura de Cubarsí, conectó un derechazo brutal ante el que nada pudo hacer Joan Garcia.

Solo fue un partido más. No cabe duda que tanto Lamine Yamal como Estevao se encontrarán docenas de veces en el futuro. Ya sea en sus clubs como en sus respectivas selecciones, el futuro está en sus manos. De momento, visto lo visto tras el Chelsea-Barça, la primera conclusión es que el brasileño no está tan lejos del catalán.

Estevao cotiza al alza de forma brutal mientras que Lamine sigue en busca de su mejor condición física y futbolística.