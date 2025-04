Lamine: "Este año no pueden con nosotros"

Sin hacer uno de sus mejores encuentros, Lamine Yamal volvió a ser decisivo en un día importante. En toda una final de Copa del Rey y en un clásico ante el Madrid. Ya lo dijo, él en las grandes citas no falla. Dos asistencias para el de Rocafonda en una noche larga, larguísima para él y para el Barça en La Cartuja. Por lo que se vivió en los 120 minutos de juego y por la fiesta posterior.

El '19', que no olvidemos que sigue siendo menor de edad, está quemando etapas a una velocidad de vértigo. Pero siempre que esté rodeado por técnicos y personas como Hansi Flick, todo puede ir siempre a mejor. Es uno de los elegidos. Nadie en la historia a tan corta edad había conseguido tanto y había mostrado un nivel tan alto.

Se lo dije a Ronald...

Tras la gran final en La Cartuja, Lamine Yamal atendió a los micrófonos de 'Barça One'. Ataviado con dos gafas de sol, sonriente. Disfrutón. "Hablando con Ronald en el hotel se lo dije. Si nos marcan un gol no pasa nada. Este año no pueden con nosotros, lo hemos demostrado, estamos muy contentos y visca el Barça". Breve, pero duro el atacante formado en La Masia.

El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal (i), disputa el balón ante el defensa del Real Madrid, Fran García, durante el encuentro correspondiente a la final de la Copa del Rey que disputan hoy sábado Real Madrid y FC Barcelona en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE / Julio Muñoz. / Julio Munoz / EFE

🗣️ Lamine Yamal: "No passava res pels gols que ens marquessin, aquest any no poden amb nosaltres"



🔗 Tot el postpartit en directe a https://t.co/hSf8h5Tpeq pic.twitter.com/jmlSyhIJZi — Barça One (@BarcaOneFCB) April 26, 2025

Jugó los 120 minutos completos Lamine, que tendrá que hacer una recuperación milagrosa para poder estar en condiciones de afrontar la ida de las semifinales de Champions frente al Inter de Milán en Montjuïc. El de Rocafonda volverá a ser uno de los agentes importantes y un factor diferencial, seguro.