Lamine, entre algodones a un día de las semifinales de la Supercopa

¡Primera gran sorpresa en la Supercopa de España! El FC Barcelona se estrenará mañana en las semifinales del torneo ante el Athletic Club y Lamine Yamal no ha saltado a calentar en el último entrenamiento previo al duelo.

Los azulgranas llegaron el pasado lunes por la tarde a Jeddah con toda la expedición al completo, pero la noticia es que el extremo azulgrana no está entrenando en esta primera y única sesión previa al partido ante los vascos. Según ha podido saber SPORT, el futbolista no saltará con sus compañeros y hará trabajo específico de gimnasió de recuperación, aunque no es nada grave y estaría listo para jugar mañana ante el Athletic Club.

Hay que recordar que el extremo se perdió hace pocos días un entrenamiento dos días antes del derbi ante el Espanyol en el RCDE Stadium. El culé finalmente pudo jugar el encuentro y fue uno de los mejores sobre el terreno de juego para conseguir la victoria.

El Barça jugará el miércoles a las 20:00 h en el estadio King Abdullah Sports City y Flick sabe que podrá contar con el extremo. El alemán solo tiene las dos bajas seguras de Gavi y Christensen, aunque también ha confirmado en rueda de prensa que la idea inicial es que Araujo no juegue el primer duelo tras su vuelta a la dinámica de equipo.

A pesar de eso, Flick deberá descartar dos jugadores para la convocatoria de mañana. El Barça viajó con 24 futbolistas a Jeddah y en el estadio solo podrán estar 22. Lo más probable es que uno de ellos sea Ronald Araujo y el otro un canterano de los que el alemán se llevó al primer equipo.