"Lamine tiene 16 años y parece un veterano"

En apenas tres semanas en el cargo, Francesco Calzona ha sido capaz de dotar de otro aire a un Nápoles que estaba herido de muerte y que ahora sueño con tomar Montjuïc. El técnico calabrés, que ya conocía bien las entrañas de la entidad partenopea tras haber sido segundo de Sarri y Spalletti, sueña con ganar al FC Barcelona en la vuelta de los octavos de final de la Champions. Tras el 1-1 de la ida, sería, sin duda, el mayor logro de su incipiente carrera como primer entrenador.

"Tenemos que ser un equipo durante 90 minutos, 120, lo que sea. El objetivo es estar juntos. Me espero que el equipo dé un paso al frente, sea un grupo fuerte. Tenemos que trabajar sobre esto. Estoy muy contento de la mejora, pero no basta", ha explicado un Calzona que, no olvidemos, compagina el cargo con el de seleccionador de Eslovaquia.

LOBOTKA, POR LAS NUBES

Precisamente, sobre un futbolista que tiene a sus órdenes también en el combinado nacional eslovaco, Lobotka, se ha deshecho en elogios: "Tengo la fortuna de entrenar a Lobotka aquí y en la selección eslovaca. Hace un año y medio que lo entreno allí, siempre ha tenido un rendimeinto altísimo. De Jong también me entusiasma, moderno, físico, técnico. Es un titularísimo pero el Barça tiene una plantilla amplia y fondo de armario para suplirlo".

Calzona, en rueda de prensa / Youtube

Xavi, por la mañana, ya había hecho referencia al menudo centrocampista ex del Celta. "El jugador que más me gusta del Nápoles es Lobotka. Marca mucho la diferencia para su equipo en salida de balón y es un jugador que me gustaría verlo en un club como el Barça".

Otro nombre que ha ensalzado el técnico calabrés ha sido el de Lamine Yamal: "Lamine Yamal tiene 17 años y parece todo un veterano jugando. Si sigue así, evolucionando a este ritmo, acabará siendo un TOP".

CONTENTO CON EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO

Acerca del encuentro del otro día que se le escapó a su equipo ante el Torino, Calzona ha valorado que "estoy muy contento sobre cómo fue. Hicimos un gran partido y solo cometimos el error en el gol que ya habíamos trabajado".

¿Miedo a afrontar un partido con tanto en juego? "No tenemos miedo de afrontar un adversario fuerte como el Barça. El Nápoles saldrá a ganar el partido y a jugar de tú a tú las dos partes. No debemos conceder errores porque puede ser fatal, debemos minimizarlos".

'SHOW' DE DE LAURENTIIS

Calzona hablaba, pero quien ha centrado los focos ha sido el excéntrico presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, que ha acompañado a la expedición y no se ha separado de los suyos. Ha salido al césped junto a la plantilla a dar un paseo protocolario por el escenario del partido de mañana. Y mientras Politano ofrecía una entrevista a 'Sky Sports' ha aparecido y lo ha sacado en pleno directo. Incluso ha tirado una cámara al suelo.

Después ha estado siguiendo con atención las comparecencias de Calzona y del propio Politano en la sala de prensa del Estadi Olímpic de Montjuïc. Los periodistas alucinaban con la presencia del presidente en la sala de prensa, algo a todas luces poco habitual en este tipo de encuentros.

El máximo mandatario del Nápoles, que vive en Roma, apostó por el regreso de Calzona a la disciplina napolitana buscando algo de las raíces perdidas después de la marcha de Luciano Spalletti este verano pasado.

POLITANO, CONFIADO

Ha acompañado a Francesco Calzona su paisano Matteo Politano. Quinta temporada para él en el Nápoles. Es uno de los pesos pesados y, salvo sorpresa, será titular mañana en Montjuïc. "Estos partidos se preparan muy fácilmente, todo el mundo sabe lo que se juega, la motivación. No podemos defender en bloque bajo. Si debemos jugar una prórroga estamos bien fiscamente. El objetivo no es otro que pasar a cuartos. Es importante para el club y para la gente".

Frenkie de Jong, en una acción del partido en Nápoles ante Politano / Valentí Enrich

Acerca del Barça que esperan encontrarse y a cómo intentar desarbolarlo, Politano considera que "la sensación es que el Barça sigue siendo un equipo top, muy fuerte, con jugadores muy fuertes. Lo vimos en la ida, en la primera parte nos pusieron en muchos apuros. Debemos mantener el rumbo porque su fuerte es mantener la posesión de balón".

GRAN TRIDENTE JUNTO A KVARA Y OSIMHEN

El extremo, que cuajó una buena segunda parte en el Diego Maradona en la ida ante el Barça, forma un tridente temible junto a Kvaratskhelia y Victor Osimhen. "Creo que en los últimos partidos hemos vuelto a hacer lo que sabemos, tener la posesión, encerrar al adversario en su área. En cambio, si esperamos atrás entramos en dificultad. Tenemos jugadores que les gusta atacar, es nuestra fortaleza. Sabemos que esta temporada el Barça sufre en defensa y hemos estudiado cómo crearles dificultad. Tenemos que estar concentrados".

"Somos bastantes futbolistas experimentados en la plantilla que sabemos lo que es jugar eliminatorias y partidos calientes en los que hay mucho en juego. Creo que no nos veremos sobrepasados", ha asegurado.