¿Qué pasa si Lamine y Dembélé empatan a votos en el Balón de Oro?

Ha llegado el día. Este lunes 22 de septiembre, la revista France Football coronará al mejor jugador y a la mejor jugadora de la temporada en el Théatre du Chatelet de París con la entrega del Balón de Oro, que este año celebra su 69ª edición.

30 jugadores y 30 jugadoras optan al prestigioso galardón, aunque sólo unos pocos tienen opciones reales de lucirlo en sus vitrinas pasada la noche del lunes. En categoría masculina, todo parece estar entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé con algo de favoritismo para el francés, aunque se espera que Raphinha y Vitinha dividan los votos. En categoría femenina, en cambio, se espera una votación más igualada entre Aitana, Alexia, Mariona o Russo, siendo esta última la que parte con más ventaja por méritos colectivos.

Las votaciones para designar al mejor y a la mejor futbolista del mundo correrán al cargo de un jurado especializado compuesto por un periodista de cada país. Cada uno de ellos deberá redactar un listado en el que figuren las posiciones de los 30 nominados.

Una vez finalizada esta votación y desvelados los resultados, existe la posibilidad de que dos futbolistas terminen empatados en la primera posición. Esta situación se antoja improbable, pues no ha sucedido en ninguna de las 68 ediciones anteriores, pero la organización tiene previsto un plan de actuación en caso de que se produzca esta situación.

Tal como reza el artículo 8 del reglamento del Balón de Oro, "en caso de empate a puntos, se determinará al ganador en base al total de primeras posiciones obtenidas. Si el empate persiste, se tomará como referencia el número de segundas sucesiones, y así sucesivamente".

La votación más ajustada en la historia del Balón de Oro se remonta al año 1996, cuando la leyenda del Borussia Dortmund Matthias Sammer superó a Ronaldo Nazario por un único punto. Cabe destacar que en aquella época votaban menos periodistas, lo que daba lugar a escenarios más ajustados.

En tiempos más recientes, la victoria por menos diferencia la protagonizó Leo Messi en 2019. En aquella edición, el argentino se impuso ante Virgil Van Dijk por una diferencia de siete puntos.