El lamento del barcelonismo tras rozar el milagro: "Por eso me quejo"

Rozó el Barça la hazaña ante el Atlético: un 3-0 final que no alcanza al equipo azulgrana para llegar a la final de la Copa del Rey. No podrá, por tanto, revalidar el título logrado el año pasado ante el Real Madrid.

Lo intentó de veras el Barça: dos goles de Bernal y uno de Raphinha, de penalti, para acabar muriendo en la orilla. El partido no sirvió para llegar a la final de Sevilla, pero sí para alimentar la comunión entre la grada y el equipo. Si había dudas, esa relación entre la afición y los jugadores es, a día de hoy, inmejorable.

Sin embargo, un lamento recorrió la grada del Spotify Camp Nou: fueron muchos los que pensaron que si el VAR hubiera concedido el gol de Cubarsí en la ida, cuando el Barça estaba intentando remontar la goleada del Atlético en el Metropolitano, las cosas hubieran sido muy diferentes.

Deco, Director deportivo del FC Barcelona / Dani Barbeito

Ese lamento lo verbalizó el director deportivo del Barça, Deco, después del partido. "Por eso me quejo del gol que anularon a Cubarsí en la ida", dijo. "Al menos hemos demostrado que luchamos por todos los títulos, como se ha podido ver esta noche".

Deco se resignó a ver a su equipo fuera de la final de Copa. No podrá pelear por revalidar el título logrado en 2025 ante el Real Madrid. "Necesitábamos el apoyo de la grada y así ha sido. El equipo ha hecho un partido espectacular, hemos tenido ocasiones. Remontar un 4-0 era difícil, lo sabíamos. No podemos ganar todos los años. Pero con este espíritu podemos soñar con cosas importantes", añadió.

Pendientes de los lesionados

El director deportivo del Barça también miró al futuro. "Toca recuperar, también hemos demostrado que el que entra está listo para jugar".

"El equipo venía de un 4-0 y tiene mérito haber dominado el partido. Toca recuperar y ver las lesiones lo que ha pasado, no lo sé bien", añadió, en referencia a la situación de Koundé y Balde, que se tuvieron que retirar lesionados, pero también de Pedri, que acabó agotado.