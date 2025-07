Lamentables declaraciones de Rami contra Lamine: “No puedo ni verlo, que le den”

Desde que debutó con el primer equipo del FC Barcelona, Lamine Yamal no ha dejado de batir récords de precocidad y coleccionar elogios. Especialmente el verano pasado, cuando fue uno de los nombres propios de la selección española campeona de la Eurocopa de Alemania y se consagró como uno de los mejores jugadores del mundo, condición que reforzó el curso 2024/25 como pieza clave del Barça de Hansi Flick, ganador de la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España y semifinalista de la Champions League.

En las últimas semanas, sin embargo, desde determinados entornos se ha aprovechado el ‘ruido’ alrededor de sus vacaciones y la fiesta de celebración de su 18º aniversario para criticar al genio de Rocafonda. Él ya ha dejado claro públicamente que no le afectan estos comentarios y que está completamente centrado en ganar la Champions y el Mundial, los dos títulos más prestigiosos del mundo del fútbol, pero que cuando no está en la Ciutat Esportiva Joan Gamper ni citado con el combinado nacional le gusta “disfrutar la vida”.

Un exfutbolista de la Liga española, no obstante, ha ido un paso más allá y ha protagonizado unas lamentables declaraciones contra el crack blaugrana. Adil Rami, exjugador de equipos como Valencia, Sevilla o Milan y campeón del mundo con Francia en 2018, ha asegurado en un directo en las redes sociales que no puede “ni ver” a Lamine Yamal.

“Hace dos meses que no puedo ni verlo. Me importa un carajo si hay gente contenta o descontenta… Me da igual, la verdad. No tengo nada que decir en términos futbolísticos: es un crack y seguro que ganará Balones de Oro, Copas de Europa y lo que queráis. En cuanto a su comportamiento, que le den por culo. Así de claro. Yo os digo la verdad. Todo empezó con la forma de dar la mano a Cristiano Ronaldo en la final de la Liga de Naciones. No me gustó”, ha opinado Rami.

“No me gustó tampoco que hiciera vídeos en los que hablaba de él. Verle hacer la tontería de bajarse los pantalones cortos, una historia que viene de las cárceles de Estados Unidos y México, de los que querían follar… Hay cosas que me llaman más la atención. Da fiestas y ya se habla de ellas. Espera un poco, hijo de p... Llega, coge el dorsal 10 y se pone cosas ostentosas con diamantes. Se cree americano. Vaya coñazo”, ha sentenciado.