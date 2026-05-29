El lamentable comunicado del Atlético de Madrid con 'oferta' por Lamine Yamal

Los rumores sobre el futuro de Julián Álvarez no paran de crecer. Tal y como ha informado SPORT, el FC Barcelona estaría preparando una oferta formal cercana a los 100 millones de euros por el atacante argentino.

Ante esta situación, el Atlético de Madrid ha decidido pronunciarse de forma irónica a través de sus redes sociales con una alusión al periodista Fabrizio Romano y su famoso "Here we go":

"HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el 'announce'."

Mientras el aficionado esperaba expectante la versión del club madrileño tras anunciar minutos antes que publicarían "un comunicado sobre un asunto relevante que está generando numerosas desinformaciones", el Atlético ha optado por responder con un tuit irónico y distendido.

Curiosamente, la mención a la suscripción anual al ABC llega en un momento en el que Florentino Pérez ha mantenido cierta distancia con el periódico. Más allá de la broma, el Atlético deja claro que mantendrán una postura firme ante cualquier intento del Barcelona por llevarse a Julián Álvarez.

No lo pondrán fácil

A pesar de la 'vacilada', por el momento, la situación permanece abierta. Mientras Julián Álvarez habría manifestado su deseo de cambiar de aires y priorizaría al Barça, el Atlético de Madrid mantiene una postura firme: no facilitará su salida salvo que llegue una oferta que considere irrenunciable.

Las próximas horas o días serán clave para conocer si las negociaciones avanzan, si el jugador fuerza su marcha o si el club rojiblanco consigue retener a una de sus máximas figuras.

El mercado de fichajes acaba de comenzar y el caso Julián Álvarez ya se perfila como uno de los culebrones del verano 2026.