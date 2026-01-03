Lamentable cántico de los ultras del Espanyol: “Queremos la cabeza de Joan”

RCD Espanyol y FC Barcelona disputarán uno de los derbis más calientes de la historia reciente esta noche en Cornellà-El Prat. A la rivalidad entre blanquiazules y azulgranas se le sumarán dos factores a tener en cuenta: la igualdad deportiva (los pericos son quintos tras 17 jornadas) y el regreso de Joan Garcia al RCDE Stadium. El portero de Sallent vivirá un partido muy complicado en la que hasta el verano pasado fue su casa.

A pesar de que en los últimos días el Espanyol ha enviado varios mensajes de calma y prudencia a sus aficionados y ha tomado medidas de precaución como la instalación de redes detrás de las porterías para evitar que se lancen objetos a Joan Garcia, es evidente que el guardameta se encontrará con un ambiente muy hostil. Desde el Barça se ha trasladado tranquilidad al respecto: Hansi Flick dijo este viernes en rueda de prensa que lo ve muy preparado y muy consciente de lo que le espera.

A escasas horas del partido, sin embargo, un sector de la afición del Espanyol ya ha protagonizado un episodio lamentable al respecto. Esta noche, varias decenas de ultras pericos han calentado el derbi con un cántico deplorable: “Queremos la cabeza de Joan”. El vídeo se ha viralizado rápidamente en las redes sociales.

Es evidente que la salida de Joan Garcia dolió mucho a los aficionados del Espanyol. Su cláusula de rescisión de 25 millones de euros hacía prácticamente imposible que no se marchara el pasado verano, pero desde las oficinas blanquiazules se esperaba que el destino fuera la Premier League. Finalmente fue el Barça quien convenció al arquero catalán para enfado de todos los pericos, que se sintieron traicionados por un canterano que se había convertido en su ídolo.