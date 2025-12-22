Lama: "Si lo que ha hecho Lamine Yamal, lo hace Vinicius, hoy le pegamos"

Lamine Yamal vivió un partido muy convulso en Villarreal. El jugador tuvo que soportar los pitos de la afición de La Cerámica después de que Renato Veiga fuera expulsado por propinarles una patada por detrás sin opción de tocar la pelota.

Las redes quemaban y las emisoras de radio abrieron el debate comparando el comportamiento de Lamine con el de Vinicius. En el 'Partidazo' de la Cadena COPE se habló del tema y el periodista Manolo Lama lo tuvo claro: "Si lo que ha hecho Lamine Yamal, lo hace Vinicius, hoy le pegamos".

El propio Lama insistió con la idea de que "Vinicius lleva ya 4 libros comprados de la misma enciclopedia y Yamal se ha comprado el primero..." .

En cualquier caso, este gesto no tiene nada que ver con el comportamiento sistemático de Vinicius Junior con sus provocaciones constantes hacia el público y rivales. Lamine tuvo un gesto después de ser agredido por Renato Veiga y, ni tan siquiera miró al público. Solo se dirigió a los aficionados culés que estaban en La Cerámica para dedicarles el gol.

Lamine tampoco se mofó de los rivales como hace Vinicius y su ya clásico gesto mandándoles, por ejemplo, a Segunda División. El de Rocafonda está educado en unos valores que están muy lejos de los expresados por el brasileño.

Iniesta en San Mamés

La situación recuerda más a la vivida por Andrés Iniesta en septiembre del 2010 en el antiguo San Mamés. El manchego recibió un planchazo de Amorebieta que le valió la tarjeta de roja. Desde entonces se puso de moda pitar al de Fuentealbilla cada vez que se media al Athletic Club en su feudo. Una reacción del público rojiblanco muy soprendente ante un futbolista que del resto de estadios se acostumbraba a marchar ovacionado.

Lamine quizá tenga que soportar los pitos de la afición del Villarreal cada vez que pise La Cerámica, pero no tendrá nada que ver con lo que hace Vinicius cada fin de semana. El barcelonista no entrará al trapo ante ninguna provocación y tiene ganada la admiración de las aficiones de toda España.

Solo hay que ver la de niños que visten el '19' de la Roja con el nombre de Lamine Yamal para comprobar el carisma que tiene el futbolista del Barça entre la afición española.