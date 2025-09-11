LaLiga tiene el once más valioso del mundo liderado por Lamine

"El talento marca la diferencia: LaLiga cuenta con el once más valioso del mundo". Con este titular, la organizadora del campeonato español pudo lucir en las redes sociales una noticia que demuestra el poderío con que cuenta en una época en la que otras Ligas, especialmente la Premier League, a priori gozan de mayor prestigio.

El once más valioso de España suma 1.303 millones por los 1.095 de la Premier League. Por detrás figuran la Bundesliga con 697, la Ligue1 con 689 y la Serie A con 640.

Estos datos tienen como fuente la prestigiosa web de mercado Transfermarkt, sumando los datos de su última actualización. Los once jugadores más destacados de LaLiga son los que tienen un precio más alto en el mercado.

Este once está compuesto por Unai Simón (28); Trent Alexander-Arnold (75), Cubarsí (80), Huijsen (60), Balde (60); Valverde (130), Pedri (140), Bellingham (180); Lamine Yamal (200), Mbappé (180) y Vinicius (170).

El once más valioso de la Premier League está integrado por: David Raya (40); Timber (55), Saliba (80), Magalhaes (75), Kerkez (45); Rice (120), Rodri (110); Saka (150), Wirtz (140), Gakpo (70); y Haaland (180). En total, seis futbolistas del Arsenal, tres del Liverpool y dos del Manchester City

Lamine, el más caro del mundo

Este equipo está liderado por Lamine Yamal, que con sus 200 millones de euros es el futbolista con mayor valor del mundo. Dembélé, el otro gran candidato al Balón de Oro, tiene una cotización mucho menor, de 90 millones. Los números sacan a relucir que Lamine es el futbolista más caro del mundo y, a priori, el que tendría que estar mejor situado para recibir el premio de la revista 'France Football'.

El Barça también tiene a otro candidato al Balón de Oro, como es Pedri, en este once con una cotización de 140 millones de euros, acompañado de los madridistas Valverde y Bellingham.

Unai Simón se ha colado en un once plagado de jugadores del Barça y el Real Madrid / EFE

El once está compuesto de forma exclusiva por futbolistas del Barça y del Real Madrid, con la única excepción de la portería, donde está Unai Simón (Athletic Club) con una valoración de 28 millones. Joan Garcia, por su parte, está valorado por los 25 millones que el FC Barcelona pagó por su cláusula de rescisión al Espanyol.

Dos fichajes de valor

Los fichajes madridistas de Alexander-Arnold y Huijsen han hecho subir la cotización del once ideal de LaLiga, un torneo que sale reforzado con estas cuentas de Transfermarkt.

LaLiga disfruta de jugadores de enorme talento que llevan a los aficionados de todo el mundo a seguir a sus ídolos. Lamine Yamal, con el '10' a la espalda es un futbolista que arrastra pasiones entre adultos, pero especialmente entre los jóvenes. Las ventas de sus camisetas se han disparado, junto con las de Mbappé, que también juega este año con el dorsal propio de los grandes cracks.

El Real Madrid y Athletic Club encabezan la clasificación de LaLiga con 9 puntos, con el FC Barcelona en el grupo siguiente de equipos con siete puntos después de ceder dos puntos en Vallecas.

Roony Bardghji, durante un partido amistoso de pretemporada en Corea / EFE

Se espera, por tanto, otra Liga apasionante con el Barça intentando defender su corona con la incorporación de un portero de la élite como es Joan Garcia, más el internacional inglés Rashford, procedente como cedido del Manchester United, y el joven sueco Roony Bardghji, que puede ser una de las revelaciones del campeonato.

El Real Madrid, por su parte, además de Huijsen y Trent, también ha tirado de cartera para fichar a Carreras por 50 millones de euros y al joven Mastantuono por otros 45 millones. Sin embargo, ninguno de ellos dos están en el once más valioso con Balde superando al madridista y el argentino desbordado por una tripleta de oro formada por Lamine Yamal, Mbappé y Vinicius Junior.

Estos datos sacan a relucir que LaLiga no ha perdido ni mucho menos atractivo, puesto que los jugadores más caros del mundo juegan en el campeonato doméstico español cuya fuerza sigue muy vigente.