FC BARCELONA
LaLiga modifica el horario del Barça-Betis en el Spotify Camp Nou
El último partido de la temporada en el Estadi no formará parte de la jornada unificada de la Primera División española
FC Barcelona y Real Betis afrontarán las dos últimas jornadas con los deberes hechos. El conjunto blaugrana se proclamó campeón de la Liga con una victoria contra el Real Madrid en el clásico del pasado domingo en el Spotify Camp Nou y el equipo verdiblanco selló este martes, con la combinación de su triunfo ante el Elche y la derrota del Celta frente al Levante, la quinta plaza de la clasificación y la consecuente clasificación para la próxima edición de la Champions League.
LaLiga ha tomado la decisión, tras el gran éxito del cuadro andaluz, de aprovechar que no habrá nada en juego para 'aislar' el enfrentamiento entre Barça y Betis de la penúltima cita del campeonato. El duelo del próximo domingo 17 de mayo entre catalanes y andaluces, por consiguiente, no formará parte de la jornada unificada de Primera División (que se disputará a las 19.00 horas), sino que se disputará un poco más tarde (a las 21.15 horas).
La patronal del fútbol español ya había anunciado en la publicación de los horarios de la jornada 37 que los partidos en los que los equipos implicados no se jugaran nada eran susceptibles de sufrir modificaciones y así ha sido. Veremos si en los encuentros que se disputarán este miércoles y este jueves otros equipos pueden asegurar sus posiciones y, en ese caso, si LaLiga modifica alguna fecha más del calendario.
Más allá del Barça-Betis, la jornada 37 de LaLiga EA Sports 2025/26 deparará los siguientes enfrentamientos: Athletic Club-Celta, Atlético de Madrid-Girona, Elche-Getafe, Levante-Mallorca, Rayo Vallecano-Villarreal, Real Sociedad-Valencia, Real Oviedo-Alavés, Osasuna-RCD Espanyol y Sevilla-Real Madrid.
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