LaLiga inspecciona este viernes el Spotify Camp Nou

El Barça regresó el pasado sábado al Spotify Camp Nou en partido de Liga contra el Athletic y lo hizo con éxito, tanto a nivel deportivo como organizativo y económico. Este sábado se jugará el segundo encuentro en el Estadi ante el Alavés con, a priori, una novedad. Y es que esta vez sí habrá presencia de la afición visitante en las gradas. Ya anunció el club vitoriano a principios de esta misma semana que ponía a disposición de sus abonados un total de 470 entradas, las localidades que le había facilitado el FC Barcelona.

Es por ello que una delegación de LaLiga inspeccionará este viernes el Spotify Camp Nou para dar el visto bueno a la ubicación de la afición visitante. Cuando el estadio esté totalmente acabado, los aficionados visitantes estarán en la tercera gradería de Gol Norte. Cambian de sitio respecto a antes de la reforma por recomendación del cuerpo de Mossos d'Esquadra. También está previsto que haya una comisaría de Mossos en la zona de Gol Norte. Con el escenario actual, 45.000 espectadores ocupando la primera y segunda gradería de Tribuna, Lateral y Gol Sur, la idea del club es que la afición local ya sea ubicada en una zona cercana al Gol Norte. LaLiga debe revisar este viernes, entre otras cosas, si la separación con los seguidores locales es la correcta.

Vendrá después una nueva logística en el partido de Champions contra el Eintracht de Frankfurt del 9 de diciembre. El Barça está obligado en Europa a ceder muchas más entradas a la afición rival y la seguridad debe ser máxima. La UEFA autorizó al Barça a jugar ese partido en el Spotify Camp Nou, pero exigirá las máximas garantías después de la invasión alemana de abril de 2022.

Durante el partido del sábado, para resolver cualquier tipo de incidencia que puedan tener los socios del Barça, estará abierta la Oficina d'Atenció al Barcelonista (OAB). Lo hará con un refuerzo, como ya lo tuvo el pasado sábado en el partido contra el Athletic. A pesar de ser el partido del retorno del equipo al Spotify Camp Nou, explican desde el club azulgrana que fue un partido muy tranquilo. Fueron unas 300 las personas que se presentaron en la OAB para realizar alguna consulta y 320 las que contactaron por teléfono, cifras bastante similares a las de los partidos que se jugaban en el Estadi antes de las obras. Por lo que hace referencia al servicio de acompañamiento. Fueron 51 los socios que solicitaron ayuda. 35 de ellos en silla de ruedas.