LaLiga Futures: grupos, calendario, horarios y dónde ver a las estrellas del Barça del futuro

Las jóvenes promesas del fútbol mundial se dan cita este fin de semana en Orlando (EE. UU.) con motivo del IX Torneo Internacional LALIGA FC FUTURES 2025, una de las competiciones formativas más prestigiosas del planeta. El FC Barcelona será uno de los grandes atractivos del evento, donde se medirán algunas de las academias más reconocidas del panorama nacional e internacional.

El ESPN Wide World of Sports de Orlando será, un año más, el escenario del torneo. Este espectacular complejo deportivo, con más de 890.000 metros cuadrados, fue sede de la “burbuja” de la NBA y la MLS durante la pandemia y se ha consolidado como una referencia internacional para eventos deportivos de primer nivel.

Participantes de lujo

El torneo reunirá a 14 equipos de tres continentes. Por parte española, estarán presentes el Atlético de Madrid —vigente campeón y ganador de las tres últimas ediciones—, el Real Madrid, el Villarreal CF, el Athletic Club, el RCD Espanyol de Barcelona, el Sevilla FC, el Valencia CF y, por supuesto, el FC Barcelona, que buscará levantar un título que históricamente se le ha resistido en las últimas ediciones.

Junto a los conjuntos españoles, participarán potentes academias internacionales como los brasileños Flamengo y Palmeiras, el mexicano CF Monterrey, y tres equipos estadounidenses: Inter Miami CF, Orlando City y Miami Rush.

Los grupos han quedado definidos de la siguiente manera:

Grupo A: Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal CF y Athletic Club

Grupo B: Flamengo, Palmeiras y Orlando City

Flamengo, Palmeiras y Orlando City Grupo C: Monterrey, Miami Rush e Inter Miami

Monterrey, Miami Rush e Inter Miami Grupo D: FC Barcelona, RCD Espanyol, Sevilla FC y Valencia CF

Calendario y partidos del Barça

La competición se celebrará los días 10, 11 y 12 de octubre, con el inicio previsto para este viernes a las 9:00 hora local (15:00 en España). Durante la primera jornada se disputará parte de la fase de grupos, que se completará el sábado por la mañana.

Ese mismo día, a partir de las 11:30 (17:30 en España), comenzarán los cuartos de final, seguidos de las semifinales desde las 19:00 (1:00 en España). La gran final tendrá lugar el domingo 12 a las 10:00 hora local (16:00 en España).

Estos son los tres partidos de la primera fase en el grupo D que disputará el FC Barcelona en Orlando:

Barça - Valencia (viernes 10 a las 16.30h hora peninsular española)

- Valencia (viernes 10 a las 16.30h hora peninsular española) Barça - Espanyol (viernes 10 a las 18.00h hora peninsular española)

- Espanyol (viernes 10 a las 18.00h hora peninsular española) Sevilla - Barça (sábado 11 a las 15.30h hora peninsular española)

Plantilla azulgrana

Los jugadores del Barça Sub-13, entrenados esta temporada por Jordi Pérez y Víctor Rodríguez, que participarán en el torneo son los siguientes: Nil Abellán y Eric Coyo, como porteros; Issa Niakate, Enric Vilaró, Jaume Casanovas, Jan Gómez e Izan Ruiz, como defensas; Guillem Balcells, Biel Blanco y Julen Gallardo, como centrocampistas; y Abdou Latif Djitte y Anas Saghdani, como delanteros.

Dónde ver el torneo

Todos los partidos podrán seguirse en directo a través de la web oficial de LALIGA, así como en sus canales de YouTube, X, Facebook, TikTok y Twitch. En televisión, el torneo se emitirá en GOL, DAZN LALIGA, Movistar LALIGA TV, Vamos, LALIGA TV BAR, LALIGA+ y LALIGA Inside. También se podrá seguir toda la actualidad del Barça sub-13 en la página web de SPORT.