LaLiga se entromete de nuevo en la tercera equipación

La tolerancia de LaLiga a las diferentes equipaciones del FC Barcelona está generando dolores de cabeza en el seno del club azulgrana. En este inicio de temporada, el Barça no ha podido disputar ninguno de sus dos primeros partidos con ninguna de sus nuevas camisetas. Así, tanto ante el Mallorca como contra el Levante tuvo que lucir la equipación verde de la 2024/25. Sin embargo, la patronal ha dado un paso más allá que afecta al diseño de la tercera camiseta.

En las dos primeras jornadas, el director de partido, encargado de validar la combinación de equipaciones entre los dos equipos implicados, consideró que las tres indumentarias del Barça podían confundirse con las del Mallorca o el Levante. Ahora bien, Athletic Club y Rayo Vallecano pudieron lucir camisetas de color blanco y rojo sin ningún problema. Además, en el Levante-Barcelona, el árbitro del encuentro vistió de negro, algo que sí provocaba una mezcla cromática con la vestimenta de los jugadores del equipo granota.

El cambio en la tercera equipación

Esta vez, el lío ha vuelto a comprometer a la tercera equipación. La camiseta, inspirada en el diseño 'Total 90' de Nike, combina en su parte trasera el naranja y el azul marino, ubicándose este en la parte superior. Ello comporta que, para no generar ningún lío, el dorsal sea de color azul y el nombre del jugador de color naranja.

Sin embargo, LaLiga no acepta esta combinación y variación cromática. Siguiendo los criterios de visibilidad y contraste para garantizar una buena percepción visual en las retransmisiones televisivas, exige que todos los elementos de la espalda de la camiseta sean del mismo color. Además, estos deben "contrastar claramente con el fondo de la camiseta para facilitar la identificación de los jugadores por parte de los árbitros, aficionados y espectadores en televisión", reza la normativa de LaLiga.

El cambio de color en los dorsales de la tercera equipación del Barça. / SPORT

Así las cosas, la entidad azulgrana se ha visto obligada a cambiar y uniformizar el color de los dorsales al blanco. Esta variación se dará en los partidos del campeonato liguero, pero en la Champions League, el Barça podrá usar el diseño original planteado por Nike igual que la tipografía propia del club y no la impuesta por patronal.

De todos modos, una vez solventados todos los impedimentos de LaLiga, el Barça podrá estrenar este fin de semana su equipación oficial de la temporada 2025/26 ante el Rayo Vallecano. En este caso, el equipo de Hansi Flick usará la primera equipación, que ya usó durante la pretemporada ante el Vissel Kobe, el Daegu y el Como 1907.