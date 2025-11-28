LaLiga domina la 'otra' Champions

LaLiga vive en la Champions uno de sus peores momentos en este siglo, pues los clubes españoles, habituados en estos últimos tiempos a alcanzar finales europeas, están lejos de igualar el dominio futbolístico y económico de la Premier. No obstante, en la Youth League el panorama es bien distinto: los cinco equipos de LaLiga se sitúan en el top 10 y ya están clasificados para la siguiente ronda.

El único club que no ha cedido ni un solo punto en estas primeras cinco jornadas es el Real Madrid, pese a medirse a candidatos como el Liverpool. Los blancos buscarán mantener el liderato en la última fecha contra otro combinado inglés, el Manchester City, porque en la Youth League solo se disputan seis partidos, a diferencia de la Champions, donde se juegan ocho.

En la tercera plaza se encuentra el sorprendente Athletic Club, que no pisaba esta competición desde hace diez temporadas. Los bilbaínos, que tampoco conocen la derrota, suman 13 unidades, y solo empataron en Praga este martes. El último choque los enfrenta a uno de los 'cocos', el PSG. Por su parte, el Atlético de Madrid, con los mismos puntos y la misma diferencia de goles que los vascos, están cuartos porque tienen un gol a favor menos. Aun así, el último partido de los colchoneros es ante el PSV, un rival de menor entidad.

Los otros dos clubes españoles restantes, Villarreal y Barça, también están en el top 10. Los castellonenses, que van séptimos con doce unidades antes de medirse al Copenhague, solo perdieron en la primera jornada ante el Tottenham, en la única derrota de un club español frente a uno inglés en la Youth League. El FC Barcelona, por su parte, está décimo con diez puntos a falta de verse las caras con el Eintracht. Sus dos pinchazos llegaron en la derrota en Bélgica frente al Brujas y tras empatar este martes contra el Chelsea.

Seis victorias y una derrota contra clubes ingleses

El funcionamiento de las eliminatorias en la Champions juvenil es distinto respecto al de la competición de los 'mayores', pues ningún equipo accede directo a octavos. Los 22 primeros clasificados de la fase liga se clasifican todos para dieciseisavos, donde se disputa una eliminatoria a partido único. Del primero al sexto se enfrentan en casa contra un equipo situado entre la decimoséptima y vigesimosegunda posición. Por su parte, del séptimo al decimosexto visitan a los diez clubes procedentes de la ruta de campeones, donde están los ganadores de sus respectivas ligas juveniles. En este lado del cuadro se sitúa otro club español, el Real Betis, que viene de derrotar por 0-4 al Oporto.

Estos resultados contrastan con los de LaLiga en la Champions. Los cinco equipos españoles en la Liga de Campeones acumulan diez victorias, tres empates y doce derrotas, con un dramático 1-8 en resultados directos contra la Premier. Sin embargo, en la Youth League el balance es tremendamente positivo: 20 victorias, tres empates y dos derrotas, entre los que destacan seis triunfos, dos igualadas y un tropiezo contra clubes ingleses.

Este éxito en la competición juvenil se debe, principalmente, a dos factores. Los clubes nacionales llevan años apostando por el fútbol base, moldeando a los jóvenes jugadores de sus canteras para que pronto den el salto al primer equipo. Por otro lado, el poderío económico de otras ligas, como la Premier, no ejerce un papel clave en torneos de adolescentes, donde no se realizan grandes inversiones.