LaLiga denuncia insultos a Nico Williams y Sancet en el Spotify Camp Nou: "Písalo, písalo"

Ya sucedió el curso pasado en Montjuïc y se repitió el pasado sábado. Los aficionados del Spotify Camp Nou la tomaron con Nico Williams, silbándole y abucheándole cada vez que entraba en contacto con el balón. El encuentro del extremo izquierdo navarro, pretendido por los culés los dos anteriores veranos, fue para olvidar, con apenas una acción que incomodó a Joan Garcia en un remate que se perdió lejos de su objetivo.

LaLiga, como cada semana, remitió un escrito al Comité de Disciplina de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia con las incidencias más destacadas de cada jornada y, entre ellas, se recogen algunos insultos proferidos a los jugadores del Athletic Club, Nico Willimas y Oihan Sancet, por parte de la afición azulgrana.

Nico Williams, en el partido ante el Barça / Siu Wu / EFE

La patronal presidida por Javier Tebas censuró cánticos de "písalo, písalo" contra Nico Williams durante una acción del encuentro en la que el futbolista de Pamplona se encontraba en el suelo. Asimismo, el acta recogida por LaLiga comunica leves insultos a Sancet de "tonto, tonto", tras ser expulsado por una durísima entrada sobre Fermín cuando el partido estaba ya 3-0.

Más denuncias

En el escrito dirigido por LaLiga se censuran también incidencias durante el Osasuna-Real Sociedad, donde se cantó en algunas fases del partido: "España es una mierda, el rey es un fascista y todos sus vasallos son unos hijos de puta".

La palma, sin embargo, se la llevó el derbi valenciano del viernes. En el Valencia-Levante se registraron hasta catorce incidencias, entre las que destaca un cántico en contra de los aficionados granotas: "Puto sapo el que no bote". LaLiga remitió también insultos recogidos contra el árbitro en el Betis-Girona, Villarreal-Mallorca y contra la afición del Sevilla en el RCDE Stadium.

Pere Milla celebrando el 1-0 del Espanyol / RCDE

LaLiga, a través de la plataforma LALIGAVS, recoge informes, sugerencias o requerimientos de los aficionados que acuden a los partidos, para contribuir a la lucha contra la violencia en los estadios y desde hace años solicita más competencias para poder luchar contra el problema de la violencia en el fútbol.