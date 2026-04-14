LaLiga denuncia los cánticos contra el Espanyol durante el derbi ante el Barça

LaLiga ha denunciado ante el Comité de Apelación de la RFEF y la Comisión Antiviolencia los cánticos de “odio al Espanyol” que se escucharon durante el derbi entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol disputado en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la jornada 31 de LALIGA EA SPORTS. Según recoge el escrito remitido por el organismo, los hechos se produjeron en tres momentos del encuentro. En primer lugar, en el minuto 30, cuando un grupo de aficionados locales integrantes de la “Grada Gol 1957”, ubicada en el Gol Sud (sectores 20 al 24), entonó de forma coral durante aproximadamente 40 segundos el cántico “odio al Espanyol”, que además fue secundado por seguidores situados en otras zonas del estadio.

Gavi celebra la victoria contra el Espanyol en el derbi / Europa Press

LaLiga también señala que este mismo cántico se repitió en el minuto 55 y en el minuto 65, en ambas ocasiones durante unos 25 segundos y desde la misma zona de animación del estadio. Durante el partido, el FC Barcelona activó mensajes de advertencia a través de la megafonía y de los soportes LED del estadio. En concreto, en los minutos 32 y 57 se emitió el siguiente aviso: “Se recuerda que la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohibe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homofóbicos o racistas".

Manolo González, simulando una arcada en el Camp Nou / @MovistarPlus+

Tal y como recuerda LaLiga en su nota, este tipo de cánticos están considerados comportamientos prohibidos y sancionables tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF como en la legislación vigente contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Además, el organismo detalla que el club azulgrana aplicó diversas medidas preventivas durante el encuentro, como controles de acceso con revisión de mochilas y material, supervisión de pancartas y mensajes, emisión de avisos por megafonía antes y durante el partido, así como la presencia de dispositivos de seguridad en todo el perímetro del estadio.

La denuncia forma parte del informe semanal que LaLiga remite a los organismos competentes con el objetivo de perseguir y sancionar comportamientos que inciten a la violencia o resulten ofensivos en los estadios de fútbol.