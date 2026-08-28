LaLiga denuncia los cánticos del Camp Nou contra España y la Policía en el Barça-Athletic

El Barça-Athletic estuvo marcado por la protesta de parte de la afición blaugrana contra la actuación de la Policía Nacional en Elche. La polémica surgida tras el partido del pasado domingo, a raíz de la intervención policial contra un joven aficionado culé que llevaba una estelada, trasladó el conflicto hasta el Spotify Camp Nou en el estreno liguero.

La protesta ya se había dejado notar antes del encuentro. La ANC había anunciado el reparto de 10.000 esteladas en los alrededores del estadio y durante la salida de los jugadores al césped las banderas independentistas adquirieron un gran protagonismo en las gradas. En ese contexto, desde la Grada Gol Sur se escucharon varios cánticos contra España y la selección.

Precisamente, LaLiga ha incluido cinco episodios en su informe de denuncia del partido y los ha trasladado al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia. El organismo considera que estos cánticos, por su contenido, pueden ser constitutivos de comportamientos sancionables.

EL FC Barcelona repartió esteladas en los accesos al Spotify Camp Nou / SPORT

Los gritos contra España y la Policía

El primer episodio se produjo dos minutos antes del inicio del partido, cuando aficionados de la Grada Gol 1957, situada en el Gol Sud, entonaron durante unos diez segundos el cántico “Puta España, puta Selección”. El mismo grito volvió a escucharse en el minuto 18, también durante aproximadamente diez segundos.

No fueron los únicos cánticos señalados por LaLiga. En el minuto 56, desde la Grada Gol Sur se escuchó durante unos diez segundos el “tonto, tonto”, mientras que en el tramo final aparecieron dos episodios más relacionados con el clima de protesta de la noche. En el minuto 92, aficionados locales entonaron el cántico dirigido contra la Policía Nacional, y dos minutos más tarde se registró otro grito contra el Atlético de Madrid.

Laporta canceló el homenaje a los campeones del mundo

El ambiente previo al partido estuvo condicionado además por una decisión del propio club. El Barça había previsto realizar antes del encuentro un homenaje a los ocho jugadores de la plantilla que se proclamaron campeones del mundo con España: Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gavi, Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal y Rodri.

Sin embargo, Joan Laporta decidió suspender el acto después de los acontecimientos de Elche. El presidente blaugrana consideró que “no era el momento más apropiado” para realizar un reconocimiento a la selección española, en una semana en la que el club había mostrado públicamente su rechazo a la actuación policial.

FCB

La decisión cambió el tono de los prolegómenos del partido. En lugar del homenaje previsto, la afición protagonizó una movilización alrededor de la estelada, con numerosas banderas independentistas visibles en las gradas. Los cánticos contra España y la selección aparecieron en ese contexto, aunque LaLiga los recoge en su informe por su contenido y con independencia de las reivindicaciones que los acompañaron.

Ahora será el Comité de Competición y, en su caso, la Comisión Antiviolencia quienes deberán valorar la denuncia de LaLiga y determinar si corresponde algún tipo de sanción por los comportamientos registrados durante el encuentro.