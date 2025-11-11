FC Barcelona
LaLiga denuncia el cántico "cornudo" a Lamine Yamal en Balaídos
Los azulgranas ganaron 2-4 ante los gallegos para recortar dos puntos al Real Madrid
EFE
LaLiga incluyó en su denuncia por incidentes violentos en la última jornada el cántico "cornudo, cornudo" dirigido al jugador del Barcelona Lamine Yamal y proferido por un grupo de aficionados del Celta de Vigo en Balaídos, durante el partido de la decimosegunda jornada de LaLiga EA Sports.
El documento reseña 9 incidencias de público en el encuentro, entre ellos el insulto al futbolista azulgrana, así como el cántico "písalo, písalo" entonado desde la misma zona del campo dirigido a Yamal en una ocasión y en otra a su compañero Christensen, junto a insultos al Barcelona.
LaLiga denunció igualmente insultos de aficionados locales en el Sevilla-Osasuna al Betis y al árbitro; en el Rayo-Real Madrid al conjunto blanco y en el Valencia-Betis al conjunto sevillano y a sus jugadores en cuatro ocasiones.
El mayor número de denuncias por incidentes en la jornada decimotercera de LaLiga Hypermotion se refiere al partido Deportivo-Cultural y Deportiva Leonesa, con insultos en seis momentos distintos contra Balaídos y Vigo, los españoles, el estadio La Romareda, el Real Madrid y el conjunto leones.
LaLiga, a través de la plataforma LALIGAVS, recoge informes, sugerencias o requerimientos de los aficionados que acuden a los partidos, para contribuir a la lucha contra la violencia en los estadios y desde hace años solicita más competencias para poder luchar contra el problema de la violencia en el fútbol.
