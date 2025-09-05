LaLiga da luz verde al Barça con el Johan Cruyff

El Barça sigue pendiente de la cuenta atrás para volver a casa, pero mientras espera el visto bueno definitivo para reabrir el Spotify Camp Nou, ya tiene sobre la mesa un plan B validado por LaLiga. Según ha podido saber EFE, el organismo que dirige Javier Tebas ha aceptado oficialmente el Estadio Johan Cruyff como alternativa para acoger el duelo ante el Valencia del próximo 14 de septiembre, correspondiente a la cuarta jornada del campeonato.

El club blaugrana había marcado desde hace meses ese partido como la fecha soñada para el regreso a Les Corts en partido oficial, pero la realidad es que los plazos administrativos siguen marcando el paso. La empresa DEKRA ya ha realizado las inspecciones y debe trasladar su informe al Ayuntamiento de Barcelona, encargado de conceder el permiso de primera ocupación. Sin ese trámite, el regreso al Camp Nou es imposible. En el seno del club se mantiene el optimismo de cara al partido frente al Getafe, el 21 de septiembre, pero la cita contra el Valencia se complica cada día que pasa.

OK de LaLiga

En paralelo, LaLiga ha movido ficha para garantizar que el estreno liguero como local del Barça tenga sede segura. El Johan Cruyff, con capacidad para 6.000 espectadores y ubicado en la Ciutat Esportiva, ha recibido luz verde aunque con condiciones: el club deberá realizar una serie de adecuaciones técnicas, como la instalación de cámaras específicas para el VAR y una conexión de fibra adecuada. Inspectores de la patronal ya pasaron revista al estadio el pasado 27 de agosto y volverán en los próximos días si finalmente se confirma como sede del encuentro.

La excepción de LaLiga no es menor. El reglamento marca un mínimo de 8.000 espectadores de aforo para acoger partidos de Primera División, pero en este caso se entiende como “causa de fuerza mayor”. Un alivio para el Barça, que se topa además con otro contratiempo: el Estadi Olímpic Lluís Companys, su alternativa más natural, no estará disponible esa semana debido al concierto de Post Malone del 12 de septiembre. El estado del césped tras el evento impide que el Valencia-Barça pueda disputarse allí.

Calendario listo

El Johan Cruyff ya está preparado en calendario: el femenino jugará el viernes a las 20.00 horas, con margen de sobra antes de la hipotética visita del Valencia el domingo a las 21.00h. El club, mientras tanto, sigue apurando hasta el último minuto la posibilidad de regresar a su casa con un aforo provisional de 27.000 espectadores. Pero, salvo giro de última hora, el Johan se perfila como escenario para abrir la temporada liguera como local.