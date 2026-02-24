LaLiga confirma otro horario complicado para el Barça: ¡Jugará a las 14.00h contra el Rayo!

El Barça no gana para disgustos con los horarios oficiales de los partidos de LaLiga. Si hace unas semanas se confirmaba que jugaría cuatro partidos consecutivos (contando el del triunfo ante el Levante) en la franja de la siesta (16.15h), ahora el máximo organismo del fútbol español ha anunciado la distribución para los partidos de la jornada 29 de LaLiga en un comunicado que tampoco ha dado buenas noticias a los de Hansi Flick.

Los azulgranas recibirán en el Spotify Camp Nou al Rayo Vallecano en un horario sin precedentes para el conjunto culé en lo que va de curso: el de las 14.00h. Será el domingo 22 de marzo, en el que será el primer partido de competición doméstica tras la celebración una semana antes de las elecciones, que precisamente coincidirán con el partido ante el Sevilla a las 16.15h.

Como explicamos en SPORT, desde el vestuario del Barça hay voces contrarias a estos horarios tan tempraneros ya que, según indican, es la peor hora para los futbolistas porque es la franja en la que su metabolismo no está acostumbrado a rendir al máximo nivel.

La temporada, ya con Flick en el banquillo, el Barça jugó dos partidos a las 14.00h de la tarde, uno en la primera vuelta contra la UD Las Palmas en Montjuïc que acabó con derrota por 1-2 y el triunfo, también en casa, por 1-0 ante el Alavés.

Por su parte, el Real Madrid ya ha tenido que disputar este curso hasta dos encuentros, con dos partidos que cuenta con victorias en el Bernabéu ante el Levante (2-0) y el Rayo Vallecano (2-1).