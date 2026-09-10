LaLiga aplaude al Barça

El espectacular salto del límite de coste de plantilla del FC Barcelona, que pasa de los 432,8 millones de la anterior revisión a los 582,7 actuales, no es fruto de la casualidad. Desde LaLiga consideran que la evolución económica del club demuestra que está haciendo los deberes y, sobre todo, que ha sabido anticiparse a los escenarios que tendrá que afrontar en el futuro.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas (i) y su director general corporativo,Javier Gómez, durante la presentación de los nuevos límites de coste de las plantillas del fútbol profesional español tras el cierre del mercado de verano 2025 / EFE

Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga, puso precisamente el foco en esa capacidad de planificación al ser preguntado por la situación del Barça de cara a la próxima temporada. “Han sabido adaptarse a las nuevas situaciones. Están planificando para atender esa situación de cambio de estadio”, explicó.

Es una cuestión especialmente relevante para el Barcelona. El club ha realizado un esfuerzo importante este verano para reforzar su plantilla, consciente de que el escenario económico cambiará durante el próximo ejercicio, cuando el equipo tenga que regresar temporalmente al Estadi Olímpic Lluís Companys mientras avanzan las obras de la cubierta del Spotify Camp Nou. Ese cambio tendrá incidencia en los ingresos previstos y, por extensión, en el margen de 'Fair Play' disponible.

LaLiga entiende que el Barça ha trabajado teniendo en cuenta esa circunstancia. Gómez destacó que el club “está haciendo bien los deberes” después de haber atravesado durante los últimos años una situación especialmente complicada. “Tiene más ingresos, más beneficio por traspasos de jugadores, recuperando pérdidas... Ha sido castigado y penalizado durante años. Sube su límite”, señaló el dirigente de LaLiga.

Además, Gómez recordó una cifra significativa del presupuesto blaugrana: “Han presupuestado 1.195 para la 26-27”. Todo ello explica, desde la perspectiva de LaLiga, la mejora progresiva del límite de coste de plantilla y la capacidad del Barça para afrontar con mayor margen la planificación deportiva.

Tebas también felicita al Barça

En la misma línea se expresó Javier Tebas. El presidente de LaLiga relativizó el peso de la deuda del Barcelona y puso el acento en su capacidad para hacer frente a ella. “Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino la capacidad de repago”, afirmó. Y añadió: “El Barcelona está con mil millones de ingresos. Tiene capacidad de pago y de mejorar las condiciones”.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, durante la presentación de la nueva colección del álbum de LaLiga EA Sports en Madrid / SERGIO PEREZ / EFE

El mensaje de los máximos responsables de LaLiga es, por tanto, especialmente significativo: el incremento del límite salarial no solo refleja una mejora de la situación económica actual del Barça, sino también la capacidad del club para adaptarse a las circunstancias que vienen. El esfuerzo realizado este verano cobra así especial sentido, al haber aprovechado el margen disponible antes de afrontar una temporada marcada por el cambio temporal de estadio.