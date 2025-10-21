LaLiga anuncia la cancelación del Villarreal - Barça de Miami y lamenta la oportunidad perdida para la internacionalización del fútbol español

LaLiga ha emitido un comunicado en el que cuenta que la promotora encargada del Villarreal - Barça en Miami ha decidido dar marcha atrás debido a la "incertidumbre generada en España durante las últimas semanas". Desde LaLiga lamentan "profundamente" la suspensión del proyecto, que califican de "oportunidad histórica e inigualable" para avanzar en la expansión global del fútbol español. La celebración de un partido oficial fuera del país, aseguran, habría reforzado la visibilidad internacional de los clubes, el atractivo de los jugadores y la marca LaLiga en un mercado estratégico como Estados Unidos.

La organización defiende que el evento cumplía con toda la normativa federativa y que no afectaba a la integridad de la competición.

Consulta del encuentro Villarreal-Barcelona de Miami en la web oficial del Hard Rock Stadium. / MEDITERRÁNEO

El comunicado advierte de que, en un contexto de fuerte competencia global por audiencias e ingresos –con la Premier League o la Champions League a la cabeza–, iniciativas como esta son "esenciales" para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del fútbol español. La cancelación, apuntan, supone una pérdida de proyección, una barrera para generar nuevos ingresos y un freno a la capacidad de los clubes para competir al máximo nivel.

LaLiga cierra el comunicado agradeciendo a los clubes implicados su disposición y compromiso, y asegura que seguirá trabajando para llevar el fútbol español "a todos los rincones del mundo", con una visión "abierta, moderna y competitiva" en beneficio del conjunto del ecosistema futbolístico.

Javier Tebas, presidente de LaLiga / Daniel González

Este es el comunicado completo:

LALIGA informa de que, tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LALIGA en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas.

LALIGA lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante. La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos.

El proyecto cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba a la integridad de la competición, tal y como han ratificado las instituciones competentes que velan por su cumplimiento, las cuales se oponían por otras circunstancias.

En un contexto de creciente competitividad global, donde ligas como la Premier League o competiciones como la UEFA Champions League continúan aumentando su alcance y capacidad de generar recursos, iniciativas como esta son esenciales para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del fútbol español. Renunciar a este tipo de oportunidades dificulta la generación de nuevos ingresos, limita la capacidad de los clubes para invertir y competir, y reduce la proyección internacional de todo el ecosistema futbolístico nacional.

Finalmente, LALIGA desea agradecer a los clubes su disposición y colaboración en este proyecto, así como su compromiso constante con el crecimiento de la competición. Seguiremos trabajando, como siempre, para llevar el fútbol español a todos los rincones del mundo, defendiendo una visión abierta, moderna y competitiva que beneficie a clubes, jugadores y aficionados.