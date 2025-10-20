LaLiga amenaza a la AFE con tomar medidas legales por el 'plantón de Miami'

En todos los encuentros de esta novena jornada de Liga se ha llevado a término un parón de 20 segundos al inicio para protestar por el Villarreal-Barça en Miami. La iniciativa propuesta por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) fue bien recibida por todos los futbolistas, que no dudaron en secundarla.

Los jugadores no se oponían al encuentro en Estados Unidos, pero se sentían ignorados debido a la falta de transparencia y diálogo entre la patronal y los futbolistas. Esta medida no ha gustado nada a LaLiga y, según informó Isaac Fouto en la COPE, se habría enviado una carta a David Aganzo, presidente de la AFE, amenazando con emprender medidas legales.

La patronal valorará cuantitativamente los daños derivados por las protestas en los encuentros de la jornada nueve y después valorará si denunciar al sindicato. Hay que recordar que en todos los partidos se secundó la iniciativa de la AFE, incluso en el duelo entre Girona y FC Barcelona. Ese día, los culés respetaron la protesta de los visitantes.

LaLiga dejó constancia en esta carta de que habría dado abundante información a la AFE sobre el proyecto del Villarreal-Barça en Miami. Además, recuerdan lo que pasó en 2018 cuando el sindicato, a pesar de que le entregasen mucha documentación, pidió más fuera del ámbito laboral.

Esta carta también ha sido enviada a todos los clubes de Primera División para que se la hagan llegar a sus futbolistas.

LaLiga rectificó con su censura

En el primer duelo de la jornada nueve, la realización televisiva no enseñó las protestas en el Oviedo - Espanyol y conectó directamente en el segundo 20 como si no hubiese pasado nada. Esta decisión de LaLiga, responsable de la producción televisiva de los partidos, provocó en las horas posteriores una ola de críticas, por cuanto suponía la censura a un acto de protesta de los jugadores, ocurrido durante el transcurso del partido.

Oviedo y Espanyol se plantan sobre el césped por el Villarreal - Barça en Miami / SPORT

A partir de aquel encuentro cambiaron los planos de la televisión en los siguientes partidos con un plano cerrado, pero que dejaba ver cómo no se estaba jugando. Finalmente, en el Getafe - Real Madrid, se enseñó un plano general de la protesta.