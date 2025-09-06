LaLiga aclara que no ha aprobado "oficialmente" el cambio de sede del Barça - Valencia

LaLiga aún no ha dado luz verde a la posibilidad de que el Barcelona-Valencia se juegue en el Johan Cruyff el próximo domingo 14 de septiembre. A pesar de que en las últimas horas se daba por hecho, fuentes cercanas al estamento han apuntado a este diario que "todavía no se ha aprobado oficialmente el cambio de sede", para este encuentro.

"En este momento se están realizando auditorías y revisiones técnicas que continuarán durante la próxima semana. Aunque la opción del Estadi Johan Cruyff presenta avances positivos, la confirmación definitiva está pendiente de verificación de todas las condiciones requeridas", subrayan.

Varios escenarios abiertos

El Barça sigue a la espera de poder regresar a su estadio, aunque aún necesita la autorización final para reabrir el Spotify Camp Nou. Mientras tanto, ya tiene perfilada una solución provisional pendiente de ser avalada por LaLiga.

Ayer la agencia EFE apuntaba que la entidad presidida por Javier Tebas había aprobado oficialmente el Estadio Johan Cruyff como escenario alternativo para el partido contra el Valencia, previsto para el 14 de septiembre, en la cuarta jornada del campeonato. Una oficialidad que ahora el estamento ha querido matizar que aún no es definitiva.

El club catalán había señalado ese encuentro como la fecha ideal para volver al nuevo Camp Nou. Sin embargo, los trámites administrativos avanzan más lento de lo esperado. La empresa DEKRA ya ha realizado las inspecciones necesarias, y ahora debe remitir su informe al Ayuntamiento de Barcelona, encargado de otorgar el permiso de primera ocupación.

Sin ese paso, la vuelta al Camp Nou no será posible. En el club mantienen la confianza en que el duelo ante el Getafe, el 21 de septiembre, sí pueda disputarse allí, aunque cada día que pasa aleja más la opción de enfrentarse al Valencia en el coliseo azulgrana.