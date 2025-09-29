FC Barcelona
L'Ajuntament de Barcelona ve posible volver al Camp Nou ante el Girona
"Tenemos la esperanza de que se hagan los ajustes a realizar", asegura
El regreso al Spotify Camp Nou es uno de los grandes misterios del barcelonismo en este siglo XXI en el que tantas cosas han pasado, están pasando y pasarán. El Barça, por supuesto, es actor principal a nivel deportivo. Toca armarse de paciencia, pero, poco a poco, todo el entramado constructivo y tan extraño va encajando y, de hecho, el tiniente de alcalde de Barcelona, Albert Batlle, empieza a ser optimista.
Ha asegurado en RAC1, a la pregunta de si el 18 de octubre estará todo bien para que el Barça regrese a casa, que "tenemos la esperanza de que se hagan los ajustes a realizar". Pero no solo eso, ha ido mucho más allá: "Desde el punto de vista de la seguridad, se pueda dar el visto bueno para reabrir parcialmente el Camp Nou". Siempre que, como decía al principio, "se hagan los ajustes a realizar". ¿Qué ajustes? Los ajustes.
Batlle no tiene dudas: "Pienso que se podrán arreglar los pequeños problemas que había". Y, dicho esto, todo quedará subsanado para que el Barça pueda, de una vez por todas, regresar al Spotify Camp Nou para jugar sus partidos. Faltan esos "ajustes a realizar", pero el Barça ya está en ello, así que no hace falta dudar de que todo quedará subsanado en breve y, ante el Girona, el primer equipo blaugrana comandado por Hansi Flick podrá, de una vez por todas, jugar donde siempre quiso hacerlo.
En una primera fase, eso sí, será ante 27.000 espectadores, lejos de los más de 50.000 que acuden regularmente a Montjuïc, pero los imperativos que gestiona el club no tienen nada que ver con los aficionados, sino con los compromisos con patrocinadores y acreedores, así que el tema es menor.