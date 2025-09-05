El lado oculto del negocio del fútbol: la vida de un agente desde dentro

Escuchamos hablar casi a diario de los representantes de futbolistas. Son quienes negocian con los grandes clubes, los que influyen en fichajes millonarios y los que, en muchas ocasiones, deciden el rumbo de las estrellas del fútbol. Sin embargo, detrás de esa imagen de lujo y poder se esconde una realidad poco conocida. ¿Cómo es realmente la vida de un agente? ¿Qué sacrificios implica un trabajo tan expuesto y, a la vez, tan solitario?

En SPORT hemos conversado con un representante que, por motivos de privacidad, ha preferido mantener su identidad en el anonimato. En esta entrevista nos abre las puertas de un mundo tan fascinante como desconocido, donde la confianza, la presión y las decisiones de un instante pueden cambiar carreras enteras.

Empecemos por lo básico... ¿Qué es un agente de futbolistas?

No sé lo que es… Yo te respondo lo que yo entiendo que es. Es la persona designada por el futbolista, de maxima confianza para, cuidar, proteger y guiar su carrera al máximo nivel posible. Todo esto, siendo honesto, transparente y la mayoria de las veces, estando 24/7 disponible.

Suena demasiado bonito. Desde afuera parece un mundo repleto de lujo y riqueza. Cuénteme, ¿cuál es la parte más dura y menos visible de ser representante?

La soledad. Desde fuera se nos ve en momentos muy puntuales como hoteles de cinco estrellas, aviones privados o palcos de estadios, pero cada viaje son 2, 3 o 4 días en los que estamos completamente solos, siempre acompañados de nuestra herramienta: el teléfono. Cuando visitamos directores deportivos o familiares de jugadores estamos solos y sin nuestros seres queridos. No es ninguna queja pero si una realidad distinta a la idea preconcebida de lo que la gente tiene como agente.

¿Cómo lidia con la frustración o la traición cuando un jugador decide dejar tu agencia?

Lo primero y más importante es saber los motivos. ¿Qué empuja a esa persona a tomar la decisión? Hay que actuar sobre el caso e intentar retomar el cliente para que no vuelva a suceder. Si no hay vuelta atrás intentar lo único que podemos hacer es analizar el caso para evitarlo en un futuro. Cometemos errores y todos somos humanos. Puede ser un tema de nuestra gestión. Si cree que otros agentes le ofrecen un servicio extra entonces ya es distinto, no siempre es por dinero. Aún así, el futbolista también tiene que discernir si todo lo que le ofrecen será así en la realidad.

Eso nadie se lo enseña. Golpes que te das por el camino, supongo.

Exacto. Es parte del negocio. Cuando te sacas el carnet de agente FIFA no te regalan ningún jugador. Te tienes que buscar la vida. Tendemos a pensar que todos los futbolistas son Messi o Cristiano. A muchos jugadores los coges con 25 años e igual te dicen que ya han tenido 4 agentes y están asustados. Muchos padres están alertados por experiencias negativas previas de otros agentes.

Imagínese que cuida a un futbolista desde la etapa prebenjamín y 3 días antes de firmar contrato profesional viene un agente y le ofrece 300.000 euros a la familia y se lo lleva. ¿Qué haría?

Desearle lo mejor. Si lo tengo desde prebenjamín hasta el último paso es que he trabajado con él 9 años. Eso significa que has tenido un trato humano intenso. Si el futbolista y su familia no han entendido ese trato humano y prioriza el dinero, ya sabemos perfectamente como va a ir su carrera. Si ha cambiado por otros motivos que desconozco, entonces no puedo opinar. Me gustaría, eso sí, que los padres me avisaran del acercamiento del otro agente y de cuanto le ofrecen, por un tema de transparencia y confianza. Es lo mínimo que pido.

Hay mucho mercadeo de futbolistas, por lo que veo.

Comprar jugadores con dinero es algo se está implementando ultimamente. Si esas son las reglas con las que jugamos todos, el servicio diferencial que ofrecemos y las maneras cada día importaran menos. Todos trabajamos por dinero, claro está, pero es no quita que yo quiera que me valoren por mi servicio y conocimientos.

¿Qué formación académica o conocimientos cree que son imprescindibles para ejercer este trabajo?

Es fundamental tener ciertos conocimientos avanzados de derecho deportivo. No digo que sea necesario ser abogado pero si tener un conocimiento muy superior a lo que exige la FIFA para el examen. También hace falta tener cierta experiencia en la vida para poder desenvolverte ante situaciones del mundo del futbol que exigirán cierta presencia.

¿Y ya? Parece todo un poco abstracto.

No, lo más importante es tener la capacidad de seguir representando a tu futbolista dentro y fuera de su casa. Eres su representante las 24 horas del día. Eres como un segundo padre para él. Los futbolistas que solo hablan bien de sus jugadores no ayudan en absoluto. Hay que decirle las cosas que hace bien y las que no. Además, las capacidades que no tengas como agente tendrás que subcontratarlas. Por ejemplo, un especialista en derecho deportivo, en fiscal, etc.

Más allá de negociar contratos, ¿qué tareas cotidianas realiza un agente que la gente no se imagina?

Muchas veces tienes que asesorarle de los peligros de la sociedad. Me han llegado a llamar por teléfono jugadores de fútbol en contextos inimaginables para solucionar aspectos muy básicos pero a la vez preocupantes de su vida privada.

Ponga ejemplos.

No puedo, me debo a mis jugadores y su privacidad es sagrada.

No se preocupe, si quiere ahora llamo a sus jugadores y les cuento que me está dando una entrevista.

Entonces se encontraría usted con un sicario mañana a primera hora de la mañana... (ríe).

Mejor sigamos con la entrevista, soy muy joven para morir… ¿Qué diferencia a un buen representante de uno excelente? ¿Qué ofrece usted que le desmarca del resto?

Lo más importante no es si le haces ganar mucho dinero o si juega en el mejor equipo. Es una relacion de confianza y de relaciones humanas. Queda súper bonito decirlo y nadie lo creerá, lo sé, pero sin eso no hay nada. Sin eso no eres agente, eres intermediario. La confianza hay que trabajarla. Cuesta mucho ganarla y muy poco perderla.

¿Qué peso tienen las relaciones personales (con clubes, directores deportivos o entrenadores) frente al talento del jugador?

Tener buenas relaciones con los clubes siempre es positivo. Muchos directores deportivos me llaman para saber si tengo un jugador de ciertas características en mi agenda y yo les ayudo. Ahora bien, si yo hiciera presión o coacción aprovechándome de esa buena relacion para presionar y que fichen a mi jugador, en el fondo lo estaría perjudicando, porque demuestra que el club no quiere al jugador. Si lo quisieran me hubieran llamado ellos a mi, no yo a ellos. Además, al club no le hago ningún favor, dado que ese jugador que va a fichar tampoco estaba en sus planes. Lamtanblemente, esto sigue y seguirá sucediendo.

¿Cuál ha sido la negociación o situación más complicada de su carrera y qué aprendió de ella?

El primer día. Porque te metes en la jungla sin saber nada. Tienes que construir tu imagen y la percepción que van a tener de ti hasta hoy. Lo demás (circunstancias, rupturas de contrato, etc) no son dificultades, sino oportunidades.

Viendo la evolución del fútbol y la irrupción de grandes agencias internacionales, ¿qué futuro le ve a los representantes independientes?

Si el futbolista prioriza la relacion humana y el buen trato, el agente independiente que tiene 3 o 4 jugadores será la persona adecuada. Ahora bien, el representante independiente muchas veces tapa sus carencias con su excelente labia y gran trato, hablando de muchos temas ajenos al fútbol. Los agentes grandes seguramente tengamos el mismo tipo de relacion de confianza pero es probable que no tengamos el mismo trato de cercanía. ¿Cuantos jugadores ‘top’ se ven día a día con su agente? Algunos habrá, pero no muchos.

¿Qué papel juega la prensa?

Forma parte del 'showbusiness'. Creo que están más cerca de los clubes que de los entornos de los jugadores pero como todo, hay medios de comunicación muy distintos y es difícil generalizar.

Imagínese que hoy en día empiezo a ser representante. ¿Lo tengo imposible? ¿Como me acerco al jugador ?

Si no sabes como enfrentarte al futbolista no seas agente. Si no confías en tus capacidades ni tienes algo destacable que cubra sus necesidades, estás en serias dificultades…

¿Es un mundo tan difícil y tóxico como dicen?

Difícil si, tóxico no. No creo que sea tóxico. A mi no me afecta todo lo que suceda en la industria. Más tóxico creo que es la prensa y los intereses de muchos entrenadores o directores deportivos.

¿Qué es lo más surrealista que le ha pedido un jugador?

Hay jugadores que han pedido excentricidades muy exageradas que prefiero no contar. Por suerte, en mi caso nunca me ha tocado lidiar con ello. Creo que es obligación nuestra educar a la persona que hay en el futbolista y entender cuales tienen que ser sus prioridades. El futbolista debe demostrar cierta madurez. Tonterías las justas.

Durante el mercado de fichajes los agentes no tenéis tiempo para la familia. ¿Pero durante el año que hacéis?

Hablar con el psicólogo (ríe). Tengo más tiempo de disfrute en el mercado de fichajes porque paso todo el año estratégicamente marcando lo que tengo que hacer. El mercado abre el 1 de julio pero los jugadores pueden negociar 6 meses antes de finalizar su contrato, por lo que técnicamente siempre hay mercado. En la cabeza de los agentes el mercado dura 8 meses, no 2. Para empezar a trabajar el 1 de enero el agente ya tiene su estrategia hecha. Vivimos en un ‘mercato’ constante.