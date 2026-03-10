Así está el lado del cuadro del Barça en la Champions League: resultados de sus posibles rivales y camino a la final

Los octavos de final de la Champions League avanzan hacia su resolución con la disputa de los partidos de ida. Algunos equipos, como es el caso de Atlético de Madrid o Bayern de Múnich, han dejado sus respectivas eliminatorias más que encarriladas, pero se espera que la mayoría se terminarán resolviendo en el decisivo partido de vuelta.

El FC Barcelona forma parte del grupo que tendrá que remar en el segundo asalto, pero el empate cosechado en St. James' Park le permite afrontar la vuelta de la eliminatoria con el viento de cara. El resultado, sumado al factor campo a favor, inclinan levemente la balanza hacia su lado.

Gracias a su buen desempeño en la fase liga, el Barça afronta la vuelta de los octavos de final con el factor campo a su favor. Esto se debe a que los equipos que terminaron la primera ronda de la Champions entre las ocho primeras posiciones de la clasificación no solo se aseguraron el acceso directo a los octavos, también la condición de local en el partido de vuelta.

Gavi ante Dan Burn / Valenti Enrich

Si bien es cierto que todavía es pronto para hacer cábalas, el nuevo formato de la Champions propicia que el FC Barcelona pueda comenzar a imaginar contra quién se verá las caras en las próximas rondas. Con los cruces en cuartos y semifinales ya definidos, sus posibles rivales comienzan a dibujarse en el horizonte.

Así van las eliminatorias de los posibles rivales del Barça en Champions

En caso de conseguir acceder a la siguiente ronda, el FC Barcelona se medirá en los cuartos de final de la Champions contra el ganador del cruce entre Atlético de Madrid y Tottenham. Los rojiblancos afrontan el partido de vuelta con la eliminatoria prácticamente resuelta después de

Griezmann celebra su gol contra el Tottenham en Champions / AFP7

En unas hipotéticas semifinales, hasta cuatro equipos se postulan como potenciales candidatos de los azulgranas: Bodø/Glimt, Sporting CP, Bayer Leverkusen y Arsenal. Todos ellos saldrán a escena este miércoles, con los 'gunners' como gran equipo a batir y los noruegos como rival muy a tener en cuenta tras sus recientes victorias contra Manchester City, Atlético de Madrid e Inter.