'Labi Champion': "Estoy muy dolido con la salida de Jordi Alba"

"Los futbolistas me valoran mucho más por lo que callo que por lo que digo", asegura Juan Mesa Guerrero, más conocido como 'Labi Champions', niega ser un conseguidor para los futbolistas que veranen en Ibiza

¿Los futbolistas encuentran en ti lo que se llama un conseguidor para sus días en Ibiza?

Bueno, yo odio la palabra conseguidor. ¿Conseguidor de qué? Yo soy el amigo de mis futbolistas y de muchísima gente que viene a Ibiza. Yo no soy conseguidor de nada. Yo soy un relaciones públicas que ayuda a sus amigos, a los futbolistas, a sus mujeres y a sus hijos.

¿No les consigues nada a los futbolistas?

Yo consigo lo que puedo conseguir y los ayudo con lo que los pueda ayudar. Pero si fuera conseguidor tendría, tendría tres chalets y quince áticos con vistas al mar. Pero como no he sido conseguidor y he sido amigo tengo un piso pequeñito donde estoy muy feliz y no tengo un gran coche ni un gran chalet. Por eso estoy más tieso que el palo de la luz.

¿Por qué los jugadores más conocidos se acercan a ti?

Buenos es una pregunta... que no sabría decirte si se acercan ellos a mí o yo a ellos. Creo que nos encontramos a mitad de camino. Para mí es un privilegio comer con gente como Jordi Alba, Parejo, Joaquín o mi ‘Camachín’ y que se abran conmigo como si fuera de la familia. Y no solo con jugadores también tengo amigos cantantes, toreros, albañiles, fontaneros... pero la gente se cree que solo estoy con los jugadores.

¿Te valoran más por lo que callas que por lo que dices?

Creo que me valoran más por lo que callo. Yo soy un tío brutoncete, no tengo muchos estudios porque he sido el mayor de 12 hermanos. Esa es mi mochila y la lucha de mi padre y de mi madre: ayudar a que salieran todos para adelante. Yo he pasado hambre y los futbolistas ven esa lealtad que le transmito a la gente. Mis padres me enseñaron eso: a poner hotel sin hache pero a coger la mejor habitación. Eso son mis estudios: la calle y la lealtad.

¿Si contaras lo que has visto de los futbolistas de vacaciones nos escandalizaríamos mucho?

Bueno, lo que han visto mis ojos me lo guardo para mí; me pongo gafas de sol. Los jugadores que hagan lo que quieran y que la gente se divierta sin hacer daño. A lo que no hay derecho es ir a televisión a contar lo que has visto. Como dice el refrán: si dicen que dizan... mientras no hazan, ¿qué más te da? No he traicionado a nadie en mi vida. Y si es por dinero sucio todavía menos. Si estoy apurado o necesidad, tengo amigos futbolistas que sé que llamo a su puerta y me van a ayudar. Entonces, ¿por qué debería traicionarlos?

¿Qué jugador te ha sorprendido más en las distancias cortas?

Mi Jordi Alba porque es muy vinagre en el campo como mi amigo Roberto Soldado, pero fuera del campo son dos bellísimas personas que quiero con locura.

¿Cómo has vivido la salida de Jordi Alba del Barça?

Pues estoy muy dolido porque pensaba que iba a acabar su carrera en el Barcelona como creo que se merecía, y quedándole un año de contrato, no me parece justa la actitud del club con Jordi Alba porque ha demostrado esta temporada la clase que tiene. Empezando por cómo ha sido el primero en ayudar a Balde. Y eso demuestra su compañerismo y que quería lo mejor para el club. Hay cosas en el Barça que nos entiendo. Jordi tenía que haber salido como mi ‘Juaqui’ del Betis: a hombros como un torero.

Estuviste ayer con Jordi y con Busi, ¿los has visto liberados?

Ni liberados ni no liberados, son dos padrazos que disfrutan de su familia y ahora están de vacaciones y lo que venga vendrá. Yo le diría a mi amigo Laporta que jugadores así deberían salir de otra manera.

También has coincidido con Benzema hace unos días...

Lo de Benzema lo voy a decir en mayúsculas: Pedazo de jugador en el campo y pedazo de persona fuera de él. Estuvo un ratito en el Ushuaia, y siendo un Balón de Oro y sabiendo que soy culé, estuvo muy cariñoso con el Labi Champion. Como siempre digo: Soy del Barça a morir pero no soy anti-nada.