Labi Champion: "Yo soy conseguidor de la amistad, no de los bolsillos"

El carismático Labi Champion, confidente y amigo íntimo de muchos futbolistas, ha conquistado el corazón de las estrellas en Ibiza. Labi pasó por la redacción de SPORT para hablar sobre el presente y su rol con los jugadores.

Le llaman el ‘conseguidor’ de los futbolistas. ¿A qué se debe ese mote?

Bueno, ese mote me molesta muchísimo, porque yo no soy 'conseguidor' de nada, yo soy el 'conseguidor' de la amistad. Yo no soy el conseguidor de los bolsillos.

Yo me he ganado toda mi vida a los futbolistas por su corazón y nuestra amistad. Yo no me he ganado a los futbolistas por el bolsillo. Aunque mucha gente lo hace. Lo que sí digo, que los futbolistas conmigo se portan bien y estoy muy orgulloso de tener tantos amigos futbolistas.

¿Cómo ha llegado a conocer a tantos y a tener esa amistad con tanta gente?

Al que más admiré en mi vida es José Antonio Camacho Alfaro, que es mi 'Camachín', él me abrió todas las puertas del mundo del fútbol. Siendo tan golfillo como he sido toda la vida, no le he cerrado ninguna puerta, sino que me ha abierto muchas más... Mucha culpa la tiene él, pero luego también tienes que demostrar a la gente como eres para que confíen en ti y si todos quieren al 'tito' Labi será algo especial.

Usted nació en Almería, pero está ahora en Ibiza, ¿cómo llega a Ibiza y cómo consigue todo esto?

Me alegro muchísimo que me hagas esa pregunta. Porque yo juego en el barro. He jugado en muchos estadios, pero mi estadio es el barro. El barro de la humildad. Yo vengo de Almería, como dices, de un pueblo que se llama Huércal-Overa. Y soy el mayor de 12 hermanos, el barro de verdad era no tener nada en el frigorífico. Llevo esa humildad por bandera, te podría contar muchas cosas de mi vida, pero diciéndote que vengo del barro, con eso ya me basta y seguiré allí toda mi vida.

Hemos visto en sus redes sociales muchas fotos con Alba, con Sergio Busquets, con Leo Messi. Ahora que están en Miami, ¿se les echa de menos por Ibiza?

Yo los echo de menos en Ibiza y en el Barça. Porque lo voy a decir... Jordi Alba es como un hermano pequeño para mí. Me considero de la familia de Jordi Alba, pero también de la de Leo, al que admiro y conozco, como a su mujer, a sus hijos, y a Busquets...

Esos años de Leo Messi, han sido mi felicidad y la de muchísima gente. La gente comparar a Messi con Cristiano... conozco a los dos, le mando un abrazo muy grande a los dos. Hemos disfrutado 10 o 15 años con los dos mejores futbolistas del mundo. Yo soy del Barça y me gusta Leo y he sido feliz con Messi. Pero admiro a Cristiano Ronaldo. La liga española, desde que no tenemos a Leo Messi y a Cristiano, es menos competitiva. Ahora Leo está en Miami, que, por cierto, mi Jordi me ha invitado ahí.

Siendo tan del Barça, con los jugadores del Madrid, ¿existe el mismo trato?

Mucho más. Hombre, perdona, yo siempre he dicho, yo tengo un hijo que es ‘mini Labi’, que es más del Madrid que Florentino y que Camacho. Yo... lo he dicho mil veces, soy del Barça, pero mis mejores amigos están en el Madrid. ¿Qué tiene que ver? Yo no soy anti nada. Lo he dicho mil veces. Si no gana el Barça la Champions, que la gane un equipo español. Mi sufrimiento son los lunes. Ha perdido el Barça, ha ganado el Granada, ha perdido el Valencia, ha ganado el Betis de mi Joaquín. Entonces, ese es el problema que tiene el ‘tito’ Labi, que yo quiero a muchos futbolistas y tener amigos en todos los equipos, pues es bueno y es malo porque los lunes sufre uno cuando destituyen a los entrenadores que son amigos tuyos o cuando un jugador se lesiona. Pero yo estoy totalmente identificado en que soy del Barça, lo sabe toda España.

Precisamente, un entrenador que fue destituido, que también le conoce, es Xavi Hernández. ¿Cómo lo vio después de todo lo que ha pasado estos últimos meses?

Mira, dije una frase el otro día y la voy a decir aquí en la redacción hoy. Yo dije el otro día… que de los próximos 20 entrenadores que tenga el Barcelona, nadie querrá más al Barça que Xavi. Es una bellísima persona, es un pedazo de entrenador y un pedazo de amigo. Yo quiero mucho al ‘presi’, a Masip, a toda la gente de Barcelona, yo no tengo quejas, pero me dolió mucho la salida de Jordi Alba, la salida de Leo, la salida de Busi. Pero, la salida de Xavi me ha partido mucho el corazón. Lo conozco de hace muchos años y le mando un abrazo muy grande y espero que algún día vuelva a ser entrenador del Barça porque Xavi quiere mucho al Barça.

¿Existe también buen rollo con los jugadores de la plantilla actual?

Tengo la referencia del capitán, Sergi Roberto, y los nuevos van conociendo al ‘tito Labi’, esto es como en la vida, quería dejarlo para el final, porque el Labi Champions ya ha ganado muchas Champions. Y sabes lo que pasa, que yo poco a poco me estoy retirando, sí quiero estar, pero yo necesito paz y tranquilidad. Los futbolistas me quieren, yo les ayudo en lo que puedo, ya te he dicho que yo tengo la amistad y el corazón de los futbolistas y ellos el mío. Yo no busco los bolsillos de los futbolistas. Otros los buscan y yo los respeto.

Que me vengan los niños de Joaquín, de Soldado, de Camacho, de Pepe Reina, de Jordi Alba... Es más grande que ganar diez Champions. A ver si los hijos de los futbolistas le piden helados a esos de los bolsillos.

Muchas gracias por su tiempo.

Gracias al SPORT, mucha salud para todos. Quiero saludar a mi amigo Albert Baronet de Nike, que lo quiero muchísimo.

Además, quiero felicitar a la selección española por haber ganado la Eurocopa. Así que, al cine que llueve. Os quiere el ‘tito Labi, muchos éxitos para toda España e Ibiza.